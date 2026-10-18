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Câu hỏi về tiền polymer khiến MC Anh Tuấn dừng bước ở Ai Là Triệu Phú, ra về với 22 triệu đồng tiền thưởng

| | Lifestyle

Vượt qua 11 câu hỏi, MC Anh Tuấn vẫn phải dừng cuộc chơi ở câu số 12 của Ai Là Triệu Phú năm 2020.

Điều khiến nhiều người chú ý là câu hỏi liên quan đến tiền polymer, thứ chúng ta vẫn sử dụng hằng ngày.

Tiền thì ngày nào chẳng cầm, các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng hay 500.000 đồng chắc cũng chẳng xa lạ với ai. Nhưng nếu được hỏi chính xác một mệnh giá tiền polymer được phát hành vào năm nào, liệu bạn có trả lời ngay được không?

MC Anh Tuấn từng gặp một câu hỏi như vậy khi tham gia Ai Là Triệu Phú vào tháng 3/2020. Anh vượt qua 11 câu hỏi, giành được tấm séc 30 triệu đồng trước khi quyết định đi tiếp mà không còn quyền trợ giúp nào. Đến câu thứ 12, nam MC trả lời sai và ra về với 22 triệu đồng tiền thưởng.

Câu hỏi về tiền polymer khiến MC Anh Tuấn dừng bước ở Ai Là Triệu Phú, ra về với 22 triệu đồng tiền thưởng- Ảnh 1.

Câu hỏi của MC Anh Tuấn

Câu hỏi khiến Anh Tuấn dừng bước được chương trình đưa ra nguyên văn như sau:

“Đồng tiền polymer mệnh giá nào của Việt Nam được phát hành và đưa vào lưu thông năm 2004?”

A. 50.000 đồng

B. 100.000 đồng

C. 200.000 đồng

D. 500.000 đồng

Đáp án đúng là B. 100.000 đồng.

Theo Công văn số 909/NHNN-PHKQ ngày 17/8/2004, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu phát hành tờ 100.000 đồng in trên giấy nền polymer vào lưu thông từ ngày 1/9/2004.

Tờ tiền có kích thước 144 × 65 mm, màu sắc tổng thể là xanh lá cây. Đáng chú ý, khi tờ polymer 100.000 đồng mới được đưa vào sử dụng, tiền giấy cotton cùng mệnh giá vẫn tiếp tục có giá trị lưu hành song song.

Đây cũng là chi tiết dễ khiến người chơi nhầm lẫn: câu hỏi không yêu cầu nhớ năm Việt Nam bắt đầu sử dụng tiền polymer nói chung, mà hỏi chính xác mệnh giá nào được phát hành và đưa vào lưu thông trong năm 2004.

Một tờ tiền quen thuộc có thể chứa nhiều thông tin hơn chúng ta nghĩ. Bạn có nhớ những mệnh giá polymer khác của Việt Nam được đưa vào lưu thông từ năm nào không?

Tổng hợp

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Theo Hà Nguyên

Thanh Niên Việt

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