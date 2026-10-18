Đẳng cấp chiến tướng của Hà An Huy

Tối ngày 17/10/2026, không khí tại khu đô thị The Global City (TP.HCM) trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức diễn ra. Trong số các phần trình diễn bùng nổ của đêm đại nhạc hội, màn trình diễn của Hà An Huy, một trong hai Chiến tướng của Gia tộc anh tài toàn năng, đã thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ phong thái trình diễn tự tin và kỹ thuật xử lý thanh nhạc mượt mà.

Nam nghệ sĩ mang đến hai bản hit gắn liền với tên tuổi của mình tại chương trình là Nhức Tiềm Thức và Vỡ Tan. Ngay từ những phút đầu tiên khi giai điệu của bản solo Nhức Tiềm Thức vang lên, Hà An Huy đã kiểm soát không gian sân khấu bằng chất giọng live nội lực, vang sáng và vô cùng giàu cảm xúc. Anh thể hiện những câu hát đòi hỏi kỹ thuật cao một cách mượt mà, giữ trọn sự ổn định dù phải di chuyển và tương tác liên tục trên sân khấu lớn.

Màn trình diễn bản solo Nhức Tiềm Thức của Hà An Huy

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phần biểu diễn nối tiếp chính là khoảnh khắc chuyển tone vô cùng mượt mà để bước sang ca khúc Vỡ Tan, tiết mục mà anh kết hợp cùng Trịnh Thăng Bình và Thỏ (Da LAB) trong nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ.

Khoảnh khắc chuyển tone vô cùng mượt mà sang tiết mục Vỡ Tan của nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ, kết hợp cùng Trịnh Thăng Bình và Thỏ (Da LAB)

Sinh năm 2002 tại Hà Nội, Hà An Huy là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z toàn diện của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Nam ca sĩ từng theo học khoa Âm nhạc Ứng dụng tại Đại học Thăng Long và lớn lên trong một gia đình có nền tảng nghệ thuật lâu đời với mẹ là NSƯT Minh Phương và bà ngoại là NSND Thúy Mơ. Môi trường nghệ thuật chuẩn mực từ nhỏ cùng quá trình rèn luyện bài bản đã giúp Hà An Huy sớm định hình tư duy âm nhạc chín chắn, đồng thời liên tiếp giành vị trí Quán quân tại hai cuộc thi lớn là Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023 trước khi bước vào sân chơi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Hà An Huy lớn lên trong một gia đình có nền tảng nghệ thuật lâu đời với mẹ là NSƯT Minh Phương và bà ngoại là NSND Thúy Mơ

Nam ca sĩ từng giành vị trí Quán quân tại cuộc thi Big Song Big Deal 2022

Và tại Vietnam Idol 2023, Hà An Huy cũng đạt được vị trí Quán quân

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy liên tục là nhân tố tạo dựng dấu ấn riêng qua từng vòng công diễn. Ngay từ tập mở màn, ca khúc solo Nhức Tiềm Thức của anh đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và vươn lên top 18 YouTube Trending tại thời điểm đó. Qua các vòng thi tiếp theo, anh không ngừng thử thách bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng qua các tiết mục như Nợ Em Cả Bầu Trời, Giọt Nắng Bên Thềm và đặc biệt là Khắp Chốn Thiên Hà, sản phẩm do chính anh tham gia sáng tác ở Công diễn 3.

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy liên tục là nhân tố tạo dựng dấu ấn riêng qua từng vòng công diễn

Kết thúc chương trình, tổng hòa các yếu tố từ tư duy sáng tác, khả năng xử lý bài hát tinh tế cho đến điểm Hỏa Lực cá nhân ấn tượng qua các công diễn đã mang về cho Hà An Huy danh hiệu Chiến tướng của năm.

Hà An Huy nhận danh hiệu Chiến tướng của năm

Màn trình diễn đầy thuyết phục trong đêm concert ngày 17/10 một lần nữa minh chứng cho tiềm năng phát triển dài hạn của nam ca sĩ sinh năm 2002 trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Ảnh: Tổng hợp