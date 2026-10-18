Nữ MC SN 1993 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, học Quản trị Kinh doanh nhưng bén duyên truyền hình

Mỗi mùa Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, bên cạnh màn so tài căng thẳng của bốn nhà leo núi tại trường quay, những điểm cầu truyền hình trên cả nước cũng trở thành tâm điểm với màn cổ vũ cuồng nhiệt. Đứng giữa biển người ấy là những MC quen thuộc của VTV, trong đó có MC Huyền Trang, được khán giả biết đến với nghệ danh Mù Tạt. Mới chỉ đồng hành cùng Olympia 2 mùa song cô vẫn để lại những dấu ấn riêng.

MC Huyền Trang, hay còn được biết đến với danh xưng MC Mù Tạt (Ảnh: FBNV)

Được biết, MC Mù Tạt tên thật là Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 1993, quê ở Phú Thọ. Cái tên Mù Tạt đầy đặc biệt vốn do ê-kíp Bữa Trưa Vui Vẻ - chương trình gắn bó với tên tuổi của MC Huyền Trang đặt cho cô để hợp với format. Nữ MC đã gắn với nó hơn 5 năm, đến mức khi giới thiệu tên thật thì ít ai nhận ra. Và cũng ít ai biết rằng trước khi cầm mic, cô lại là một học sinh có năng khiếu môn Văn, từng đạt nhiều giải học sinh giỏi Văn cấp tỉnh.

Năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa Học Trò Icon và giành giải phong cách, đồng thời cũng từng góp mặt trong cuộc thi Miss Teen. Dù thích tham gia các hoạt động văn nghệ từ thời đi học, cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành MC. Cô thi vào ngành Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế, trường Đại học Mở Hà Nội.

Nữ MC từng là sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Mở Hà Nội (Ảnh: Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Mở Hà Nội)

Bước ngoặt đến khi cô còn là sinh viên. Cô vô tình quen BTV Hoa Thanh Tùng, khi đó là Trưởng phòng Tương tác nội dung của Ban Thanh Thiếu niên VTV và được anh rủ sang dẫn thử xem có hợp với Bữa Trưa Vui Vẻ hay không. Có thời gian cô phải xin phép anh nghỉ vì còn đang đi học. Trước khi chính thức được công nhận là MC của chương trình, cô chỉ là một nhân vật phụ, ít có cơ hội giao lưu với khách mời.

Những ngày đầu lên sóng không dễ dàng. Cô bị khán giả chê nặng nề, có lúc nghĩ đến chuyện từ bỏ để tìm một công việc khác phù hợp hơn. Theo lời cô kể, dưới sự chỉ đạo của BTV Hoa Thanh Tùng, từng câu nói của MC phải được duyệt theo đúng kịch bản, và khi có lần sai, cô bị cấm lên sóng gần 1 tháng.

Cô coi đó là một phần của quá trình trưởng thành, cho cô biết một phút lên sóng VTV quý giá thế nào. Cô còn được giao thử nhiều vị trí khác như quản trị fanpage, sắm đạo cụ, thậm chí lau sàn, để hiểu rằng hình ảnh đẹp đẽ trên sóng là sự đóng góp thầm lặng của rất nhiều người sau hậu trường.

Sau đó, cô trở thành một trong những gương mặt MC lâu năm của VTV6 với các chương trình như Bữa Trưa Vui Vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần, Trên Từng Cây Số, Cầu Vồng..., đồng thời lên kịch bản và làm biên kịch cho chương trình Trung thu. Cô cũng thử sức diễn xuất trong các phim như 5S Online, Mê Cung, 11 Tháng 5 Ngày, Biệt dược đen. Khi VTV6 dừng phát sóng ngày 30/9/2022 sau hơn 15 năm, cô chuyển sang VTV3 và tiếp tục dẫn nhiều chương trình khác của VTV như Khách Sạn 5 Sao, Vì Bạn Xứng Đáng, 12 Con Giáp, Trời Sinh Một Cặp...

Với Đường Lên Đỉnh Olympia, cô lần đầu dẫn điểm cầu ở Chung kết năm 2023 tại Hải Phòng, rồi trở lại sau một năm vắng bóng với điểm cầu Hà Nội năm 2025, lần thứ hai cô đảm nhận vị trí này. Từ cô nữ sinh thích văn nghệ nhưng không nghĩ mình sẽ là MC, cô đứng giữa Cổng Đoan Môn của Hoàng thành Thăng Long cổ vũ cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh - người sau đó đã trở thành Quán quân Olympia năm thứ 25.

Năm 2023 là lần đầu MC Huyền Trang làm MC điểm cầu của Olympia, cô phụ trách điểm cầu Hải Phòng (Ảnh: FBNV)

Năm 2025, cô trở lại với điểm cầu Hà Nội - nơi sau đó đã có Quán quân Trần Bùi Bảo Khánh (Ảnh: FBNV)

Tổng hợp