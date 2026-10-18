Victoria 52 tuổi vẫn diện đầm lụa sexy, tình tứ sánh đôi bên David Beckham

Mới đây, nhà thiết kế kiêm doanh nhân làm đẹp Victoria Beckham trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện khai trương cửa hàng mới ở số 150 phố Mercer, thành phố New York.

nhà thiết kế kiêm doanh nhân làm đẹp Victoria Beckham trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện khai trương cửa hàng mới ở số 150 phố Mercer, thành phố New York.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau khi cô chính thức ra mắt bộ sưu tập son đỏ mới với các sắc độ đa dạng từ "Pinot" đến "House Red". Để quảng bá cho dòng mỹ phẩm mới, cựu thành viên Spice Girls tự tay chọn diện thiết kế đầm lụa đỏ rực rỡ do chính thương hiệu của mình sản xuất. Bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ, giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng bờ vai và cánh tay săn chắc. Cô hoàn thiện diện mạo quyến rũ bằng đôi guốc hở mũi tông đỏ đồng điệu, mái tóc uốn sóng màu nâu hạt dẻ cùng phong cách trang điểm môi đỏ nude đặc trưng.

Victoria nắm tay Beckham dự sự kiện (Ảnh: IG)

Sánh đôi cùng Victoria tại sự kiện là ông xã David Beckham. Cặp đôi không ngần ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ trước ống kính truyền thông.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Beckham (Ảnh: IG)

Cuộc sống hôn nhân giữa David và Victoria Beckham luôn là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm bậc nhất của truyền thông toàn cầu. Trải qua hơn hai thập kỷ gắn bó (họ kết hôn vào tháng 7 năm 1999), cặp đôi này đã xây dựng nên một biểu tượng về mái ấm gia đình vững chãi.

Dù vướng phải không ít sóng gió, tin đồn thất thiệt hay áp lực từ dư luận trong suốt nhiều năm, họ vẫn luôn chọn cách đứng cạnh nhau, thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho đối phương và cùng nhau nuôi dạy bốn đứa con thành công (Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper).

Vợ chồng David và Victoria Beckham hiện là một trong những cặp đôi người nổi tiếng giàu có với tổng tài sản kết hợp đạt mốc 1,185 tỷ bảng Anh (khoảng 1,58 tỷ USD), qua đó đưa David Beckham trở thành vận động viên thể thao đầu tiên tại Anh đạt trạng thái tỷ phú. Sự bứt phá mạnh mẽ này đến từ khoản đầu tư chiến lược mang lại lợi nhuận khổng lồ của David vào câu lạc bộ bóng đá Inter Miami (Mỹ) bên cạnh các hợp đồng đại sứ toàn cầu béo bở với Adidas và Tudor.

Song song đó, đế chế kinh doanh của Victoria cũng có bước ngoặt lịch sử khi thương hiệu thời trang cao cấp của cô chính thức báo lãi hoạt động 7,3 triệu bảng Anh. Cùng với đó, gia đình Beckham còn nắm giữ danh mục bất động sản đắt giá trên toàn cầu với dinh thự Holland Park tại London, biệt thự miền quê Cotswolds, căn penthouse siêu sang tại Miami trị giá 80 triệu USD cùng một siêu du thuyền triệu đô, khẳng định tầm nhìn kinh doanh nhạy bén song hành cùng ánh hào quang từ làng giải trí và thể thao.