Nam ca sĩ U60 từng tuyên bố "nhà tôi ai chê chỗ nào, tôi đập ngay chỗ đó" có quyết định bất ngờ

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh sẽ hoàn thiện của căn biệt thự đang xây dựng tại khu vực phía Đông TP.HCM. Đây là nơi ở mới của nam ca sĩ sau khi bán căn biệt thự tại quận 10 cũ và chuyển ra ngoài thuê nhà.

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng trên tờ Ngôi Sao, căn biệt thự dự kiến hoàn thành vào khoảng tháng 5/2027. Công trình gồm 4 tầng, được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp không gian nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý, cách đây ít giờ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ quyết định bất ngờ về màu sắc với căn biệt thự mới. Cụ thể, phần màu đen bên ngoài căn biệt thự trong thiết kế ban đầu sẽ được chuyển sang màu trắng theo góp ý của người thân.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Sau khi nghe "người thân" góp ý nên đã "đổi trắng thay đen" ngay! Chốt luôn rồi nha người thân ơi!".

Quyết định này khiến nhiều người nhớ đến phát ngôn gây xôn xao một thời của nam ca sĩ về sự cầu toàn khi xây dựng căn biệt thự cũ hàng chục tỷ tại quận 10 cũ của TP.HCM.

Căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu làm móng hôm 14/10.

Đàm Vĩnh Hưng thay đổi màu sơn căn biệt thự đang xây sau khi nhận lời góp ý từ người thân.

Cụ thể vào năm 2011, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ trên tờ Zing News (nay là Znews): "Tôi từng ra chiếu chỉ cho chính mình: ‘Vào nhà tôi, nếu ai chê chỗ nào, tôi đập ngay chỗ đó’. Tôi chăm chút từng viên đá, từng cọng cỏ, bức tranh, ngọn đèn, màu sắc tổng thể của toàn bộ căn nhà, tôi tuyên bố thế để đề ra cho ngôi nhà của tôi phải thật hoàn hảo".

Phát ngôn này cho thấy nam ca sĩ là người vô cùng cầu toàn và đặt nhiều tâm huyết vào không gian sống, mong muốn mọi chi tiết trong nhà đều đáp ứng yêu cầu của mình. Với căn biệt thự mới, anh cũng sẵn sàng điều chỉnh thiết kế sau khi lắng nghe ý kiến từ những người thân thiết.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 tại TP.HCM. Trước khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, anh từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có nghề cắt tóc.

Nam ca sĩ được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990, sau đó trở thành một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt và được khán giả gọi bằng danh xưng “ông hoàng nhạc Việt”.