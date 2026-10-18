Nữ ca sĩ đi làm 6 năm không có lương, phải vay nặng lãi 58 triệu đồng

Mới đây, nữ idol Roh Jisun (cựu thành viên nhóm fromis_9) đã xuất hiện trên video có tiêu đề “Tránh vay nợ thẻ tín dụng! Lời khuyên cuộc sống từ một người lớn tuổi đã chuyển nghề từ cuộc sống thần tượng”.

Trong video, nữ idol từng trực thuộc HYBE Labels 1 thời cho biết: “Tôi hoạt động trong nhóm cho đến năm 28 tuổi (tuổi Hàn). Cho đến lúc đó, tôi không thể dựa vào sự giúp đỡ từ bố mẹ hay anh trai. Tôi cần phải tự lo liệu cuộc sống, vì vậy tôi đã tìm hiểu về các khoản vay. Nhưng vì tôi không có việc làm và không có thu nhập, nên tôi không được chấp thuận vay tiền”.

Roh Jisun thú nhận mình rơi vào bẫy nợ thẻ tín dụng và sống trong cảnh nợ nần. Ảnh: Koreaboo

Cô tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Rồi tôi phát hiện ra mình có thể vay tiền bằng thẻ tín dụng. Tình hình rất khẩn cấp, nên tôi thậm chí không để ý đến lãi suất hay suy nghĩ nghiêm túc về chúng. Họ nói sẽ cho tôi vay 3 triệu won (hơn 58 triệu đồng), vì vậy tôi nghĩ mình có thể sống được 3 hoặc 4 tháng và đã nhận khoản vay bằng thẻ tín dụng”.

Nhưng đời không như là mơ, khoản nợ đã tăng lên nhanh chóng. Cựu thành viên fromis_9 than thở: "Sau khi sử dụng khoản vay thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng của tôi tăng lên. Tôi đã vay thêm tiền để trả khoản nợ 3 triệu won ban đầu, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục tăng lên”. May mắn là hiện tại cô đã trả hết nợ: “Tôi đã trả hết nợ 1 năm sau khi rời nhóm. Số tiền không lên đến hàng trăm triệu. Anh trai tôi cũng đang chuẩn bị đám cưới, vì vậy việc trả lại tiền tôi đã vay từ anh ấy, trả hết nợ thẻ tín dụng và xây dựng lại lịch sử tín dụng là phần khó khăn nhất”.

Khoản tiền "lãi mẹ đẻ lãi con" nhưng may mắn là nữ idol đã trả hết. Ảnh: Koreaboo

Câu chuyện của Roh Jisun nhanh chóng khiến nhiều người hâm mộ phải bàn tán. Từ bấy lâu nay, không phải nghệ sĩ nào cũng giàu có, hào nhoáng như nhiều người tưởng. Những nghệ sĩ kém tiếng hầu hết đều rơi vào cảnh không có thu nhập, phải làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Dù không phải idol vô danh, song cuộc sống của Roh Jisun khá khó khăn đằng sau ánh hào quang sân khấu. Ở độ tuổi trưởng thành, cô không hề có thu nhập sau nhiều năm làm việc, phải dính vào vay tín dụng nặng lãi.

Roh Jisun sinh năm 1998, tham gia chương trình sống còn Idol School của đài Mnet năm 2017. Cô giành chiến thắng cuộc thi, ra mắt cùng nhóm fromis_9 với tư cách center vào năm 2018. fromis_9 về sau hoạt động dưới trướng "ông lớn" HYBE Labels, nhóm cũng có được thành công nhất định, nhưng như thế là chưa đủ.

Các thành viên từng tiết lộ họ không nhận được bất kỳ khoản lương hay thu nhập nào trong suốt quãng thời gian hoạt động. Đến cuối năm 2024, hợp đồng giữa fromis_9 và PLEDIS thuộc HYBE Labels đã kết thúc. Roh Jisun, Lee Saerom và Lee Seoyeon rời nhóm, 5 thành viên còn lại đã ký hợp đồng với công ty mới để tiếp tục duy trì nhóm.

Roh Jisun sinh năm 1998, tham gia chương trình sống còn Idol School của đài Mnet năm 2017 và giành chiến thắng. Ảnh: X

Cô từng là thành viên nhóm fromis_9. Nhóm cũng có được thành công nhất định, nhưng không đủ để các cô gái có thu nhập. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo