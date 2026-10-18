Hôm qua - 17/10, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tuyển thêm 100 nhân sự mới về làm việc, đánh giá qua 6 bước, người không có kinh nghiệm cũng được ứng tuyển, lương lên tới 30 triệu đồng/tháng

Ngày 17/10, hãng hàng không Vietjet do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không tại TP.HCM. Sự kiện diễn ra tại Học viện Hàng không Vietjet, nay mang tên Học viện Hàng không Victoria (VIAA), thu hút sự tham gia của những người trẻ mong muốn theo đuổi công việc trên các chuyến bay.

Theo thông tin từ Vietjet Aviation Academy, dù thời tiết TP.HCM có mưa gió, nhiều ứng viên vẫn có mặt từ sớm để tham dự chương trình. Những người tham gia xuất hiện với trang phục chỉn chu, phong thái tự tin và có sự chuẩn bị nghiêm túc trước các vòng tuyển chọn. Không khí tại học viện được ban tổ chức mô tả là sôi động, với sự hào hứng của những ứng viên đang tìm kiếm cơ hội gia nhập ngành hàng không.

Đợt tuyển dụng ngày 17/10 có quy mô 100 vị trí, dành cho công việc tiếp viên hàng không ban đầu (Initial Cabin Crew). Đây là số lượng vị trí hãng có nhu cầu tuyển dụng, không phải số ứng viên đã trúng tuyển sau sự kiện.

Ảnh Vietjet Aviation Academy

Một điểm đáng quan tâm khác là hình thức tham gia tương đối linh hoạt. Trên kênh LinkedIn chính thức, Học viện Hàng không Victoria thông báo chào đón cả những ứng viên đến trực tiếp để tham gia phỏng vấn (walk-in), bên cạnh hình thức đăng ký trực tuyến. Như vậy, người quan tâm có thể đến sự kiện mà không nhất thiết phải hoàn tất đăng ký trước.

Ứng viên phải vượt qua 6 bước đánh giá, có sử dụng công nghệ AI

Mặc dù mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhiều ứng viên, quy trình tuyển chọn tiếp viên của Vietjet vẫn có những yêu cầu cụ thể. Theo thông tin từ Vietjet Careers, người tham gia phải trải qua tổng cộng 6 bước đánh giá trước khi được xem xét lựa chọn.

Ở bước đầu tiên, ứng viên được kiểm tra hồ sơ, đối chiếu căn cước công dân và nhận số báo danh. Tiếp đó, họ trải qua bước kiểm tra ngoại hình có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trước khi được đo chiều cao và chỉ số khối cơ thể (BMI).

Sau những bước kiểm tra ban đầu, ứng viên tiếp tục tham gia phần thi catwalk kết hợp phỏng vấn bằng AI. Đây là cơ hội để thể hiện phong thái, sự tự tin và khả năng giao tiếp. Những người vượt qua các phần đánh giá sẽ tiếp tục thi tài năng theo nhóm, trước khi bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển dụng.

Ảnh Vietjet Aviation Academy

Điểm khác biệt trong quy trình năm nay là sự xuất hiện của công nghệ AI ở nhiều khâu đánh giá. Theo Vietjet, việc áp dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng, cải thiện trải nghiệm của ứng viên và số hóa dữ liệu, hướng tới hạn chế sử dụng giấy tờ.

Tuy nhiên, việc hoàn thành các vòng phỏng vấn chưa đồng nghĩa với việc ứng viên có thể lập tức làm việc trên máy bay. Những người được lựa chọn còn phải hoàn thành chương trình đào tạo tiếp viên hàng không ban đầu tại Học viện Hàng không Victoria trước khi đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Không cần kinh nghiệm, thu nhập có thể lên tới 30 triệu đồng/tháng

Một trong những điểm đáng chú ý của đợt tuyển dụng là Vietjet không bắt buộc ứng viên phải có kinh nghiệm làm tiếp viên hàng không trước đó. Về độ tuổi, ứng viên thông thường cần nằm trong khoảng 18–30 tuổi. Đối với những người đã có kinh nghiệm làm tiếp viên, giới hạn tuổi được mở rộng đến 31 đối với nữ và 35 đối với nam.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn về ngoại hình cũng được quy định cụ thể. Ứng viên nữ phải cao từ 1,60 m, có BMI trong khoảng 18,5–22; trong khi ứng viên nam cần cao từ 1,70 m, với BMI từ 20–24.

Ngoại ngữ là một trong những yêu cầu quan trọng. Vietjet yêu cầu ứng viên có chứng chỉ TOEIC từ 500 điểm hoặc tương đương IELTS 4.0, TOEFL iBT 40, TOEFL ITP 450. Người tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh cũng thuộc nhóm đáp ứng điều kiện ngoại ngữ theo thông báo.

Ảnh Vietjet Aviation Academy

Ngoài ra, người dự tuyển phải bảo đảm sức khỏe theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam, không cận quá 3 độ, không bị lé mắt và không niềng răng. Các vết sẹo, hình xăm cũng phải đáp ứng quy định về ngoại hình khi mặc đồng phục tiếp viên.

Về thu nhập, theo Vietjet Careers, hãng giới thiệu mức thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng đối với tiếp viên mới và 65 triệu đồng/tháng đối với tiếp viên trưởng. Đây là mức tối đa được công bố, không phải khoản lương cố định áp dụng cho mọi nhân viên.

Người trúng tuyển còn có cơ hội tiếp cận các chính sách phúc lợi như vé máy bay cho gia đình, bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ nơi lưu trú trong thời gian tham gia chương trình đào tạo ban đầu.

Chuỗi ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không năm 2026 của Vietjet được triển khai nhằm bổ sung nhân lực, đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế. Trước sự kiện ngày 17/10, hãng đã tổ chức những đợt tuyển dụng tại TP.HCM vào ngày 18/9 và Hà Nội vào ngày 3/10.

Sau buổi tuyển dụng vừa qua, Vietjet dự kiến tiếp tục tìm kiếm nhân sự tại Đà Nẵng vào ngày 24/10. Theo thông báo từ Học viện Hàng không Victoria, sự kiện sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tại Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng và tiếp tục chào đón ứng viên đến trực tiếp phỏng vấn.