Mỹ nhân phim Việt ly hôn ông bầu nổi tiếng, đi bán xôi nuôi con ở TP.HCM

Kim Thư là diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt những năm 2000. Cô là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến, từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba, da hàng thịt và Hello cô Ba. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên, Kim Thư từng là gương mặt được chú ý trong các dự án điện ảnh ăn khách.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Kim Thư còn được công chúng biết đến qua cuộc hôn nhân với nhà sản xuất phim Phước Sang. Trong giai đoạn Phước Sang hoạt động mạnh ở lĩnh vực sản xuất phim, Kim Thư cũng gắn bó với môi trường điện ảnh và từng có cuộc sống sung túc.

Tuy nhiên, sau những biến cố trong công việc kinh doanh của Phước Sang, mối quan hệ của cả hai đi đến đổ vỡ. Năm 2012, Kim Thư xác nhận đã ly hôn, sau đó tập trung chăm sóc các con và xây dựng lại cuộc sống riêng.

Kim Thư là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt những năm 2000. Ảnh: FBNV

Năm 2012, Kim Thư xác nhận ly hôn Phước Sang. Ảnh: Tổng hợp

Năm 2023, Kim Thư kể rằng sau biến cố, cô không có vốn nên chọn bán xôi. Thời gian đầu, nữ diễn viên bán xôi sườn, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và tự mình xoay xở để có thu nhập. Cô từng cho biết mỗi phần xôi có giá 50.000–65.000 đồng, song công việc vất vả vẫn chưa mang lại nguồn thu đủ để phụ giúp gia đình.

Không chỉ bán xôi, Kim Thư còn nhận những công việc liên quan đến phục vụ tiệc, trang trí và chuẩn bị đồ ăn theo yêu cầu. Nữ diễn viên không ngại bắt đầu từ những việc nhỏ, bởi điều cô quan tâm lúc đó là tìm cách ổn định cuộc sống và nuôi dạy hai con.

Dần dần, công việc kinh doanh mở rộng. Kim Thư thuê mặt bằng mở quán ăn, tiếp tục tìm tòi và phát triển thực đơn. Món xôi cua ra đời từ một tình huống khá tình cờ: một vị khách nhầm món cơm chiên cua của nhà hàng thành xôi cua. Từ gợi ý này, cô cùng nhân viên trong bếp thử nghiệm nhiều lần trước khi hoàn thiện món ăn. Xôi cua sau đó trở thành một trong những món ăn được biết đến gắn với hoạt động kinh doanh của Kim Thư.

Do không có vốn nên cô đã chọn bán xôi vào năm 2023. Ảnh: FBNV

Do công việc kinh doanh mở rộng, Kim Thư đã thuê mặt bằng mở quán ăn, tiếp tục phát triển thực đơn. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm tập trung cho cuộc sống riêng và công việc kinh doanh, Kim Thư tiếp tục phát triển trong lĩnh vực ẩm thực. Tháng 10/2025, cô mở thêm một nhà hàng Nhật tại TP.HCM. Nữ diễn viên trực tiếp tham gia nhiều công đoạn, từ chuẩn bị món ăn, đón tiếp khách đến những công việc thường ngày trong nhà hàng.

Từ một diễn viên từng được chú ý trên màn ảnh, Kim Thư dần xây dựng hình ảnh mới trong vai trò người kinh doanh. Hành trình của cô không chỉ gắn với món xôi cua mà còn là câu chuyện về quá trình thích nghi, làm lại từ đầu sau biến cố.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim như trước, Kim Thư vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi cuộc sống hiện tại được nhắc đến. Sau những năm tháng chật vật, cô từng bước tìm được hướng đi riêng bằng chính công sức của mình.

Tháng 10/2025, cô mở thêm một nhà hàng Nhật tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Từ một diễn viên từng được chú ý trên màn ảnh, Kim Thư dần xây dựng hình ảnh mới trong vai trò người kinh doanh. Ảnh: FBNV

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim như trước, Kim Thư vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm nỗ lực, nữ diễn viên đã có sự ổn định hơn về kinh tế. Ảnh: FBNV