Vbiz có mỹ nam "một mình vẫn ổn": Không công ty, không ekip vẫn là hàng hot, được săn đón như vàng

Nhắc đến những mỹ nam thế hệ mới của Vbiz, cái tên Ma Ran Đô được khán giả ưu ái đặt vào nhóm "F4 màn ảnh" như một hình mẫu lý tưởng. Sinh ra tại Pleiku, Gia Lai và từng tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM, anh chàng dấn thân vào con đường nghệ thuật với xuất phát điểm từ con số 0. Nhờ sở hữu chiều cao nổi bật 1m80, gương mặt điển trai cùng loạt phim ăn khách, anh ngày càng có thêm cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Là mỹ nam được săn đón, luôn chỉn chu trong những bộ trang phục lịch lãm trước truyền thông nhưng ở những khoảnh khắc đời thường hay sự kiện nhẹ nhàng, Ma Ran Đô lại mang đến cảm giác gần gũi. Anh giản dị và không quá cầu kỳ trong chuyện trang điểm hay xây dựng hình ảnh, cũng không cần che chắn kỹ lưỡng, tạo cảm giác "ngôi sao".

Dù công việc ngày càng bận rộn nhưng anh có phương châm làm việc "3 không": không công ty quản lý, không ekip, không trợ lý. Điều này khiến người hâm mộ càng mến Ma Ran Đô vì sự độc lập, "một mình vẫn ổn", cho rằng anh làm việc vì đam mê nên luôn toát lên phong thái thoải mái, ung dung và tự do. Thậm chí khoảnh khắc nam diễn viên xuất hiện đơn giản, đầu đội mưa ở một sự kiện còn bị fan trêu là "không sợ trôi nền vì đâu có make up".

Hình ảnh Ma Ran Đô "đầu đội mưa" đến sự kiện viral trên MXH

Người hâm mộ còn đùa rằng anh không sợ trôi nền vì chả thèm make up

Trước khi được khán giả chú ý trên màn ảnh rộng, Ma Ran Đô từng xuất hiện trong các MV ca nhạc như Tình Nào Không Như Tình Đầu của Trung Quân Idol hay Sau Lưng Anh Có Ai Kìa của Thiều Bảo Trâm. Anh cũng trải qua thời gian làm diễn viên quần chúng, từng bước tích lũy kinh nghiệm trước ống kính trước khi có cơ hội đảm nhận những vai diễn lớn hơn.

Sở hữu ngoại hình phù hợp với hình tượng nam chính, Ma Ran Đô sớm tạo được dấu ấn ở dòng phim tình cảm. Vai diễn trong bộ phim trăm tỷ Nụ Hôn Bạc Tỷ đóng cùng Đoàn Thiên Ân, giúp anh đến gần hơn với khán giả. Đây cũng là một trong những dự án mở ra bước tiến đáng kể cho nam diễn viên, đưa anh từ gương mặt được chú ý nhờ ngoại hình trở thành cái tên có thêm cơ hội trên màn ảnh rộng.

Nụ Hôn Bạc Tỷ

Sau đó, Ma Ran Đô góp mặt trong Tử Chiến Trên, một bộ phim đòi hỏi nhịp độ nhanh và không khí căng thẳng. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 250 tỷ đồng, góp phần củng cố độ nhận diện của nam diễn viên. Đến Truy Tìm Long Diên Hương, Ma Ran Đô tiếp tục bổ sung một màu sắc khác vào danh sách vai diễn của anh. 3 tác phẩm trên đều đạt doanh thu phòng vé ấn tượng, giúp Ma Ran Đô có một năm hoạt động nổi bật mà mang về lợi thế đáng kể về độ nhận diện và cơ hội phát triển cho nam diễn viên.

Tử Chiến Trên Không

Ngoại hình điển trai là điểm cộng của Ma Ran Đô, nhưng điều quan trọng hơn là anh đang có cơ hội thử sức ở nhiều thể loại. Từ phim tình cảm đến hành động, từ hình tượng lịch lãm đến những nhân vật có tính cách khác biệt, nam diễn viên dần mở rộng phạm vi vai diễn thay vì chỉ gắn với danh xưng mỹ nam.

Sức hút của Ma Ran Đô tiếp tục được nối dài qua những dự án mới. Trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo, bộ phim trinh thám pha hài vừa ra rạp trong tháng 10 năm nay. Tiếp đó, Ngày Con Còn Mẹ dự kiến ra rạp ngày tháng 11 cũng mở ra một hướng thử sức khác cho Ma Ran Đô, bên cạnh những tác phẩm thiên về giải trí và hành động. Cùng tháng, nam diễn viên còn góp mặt trong Trại Giam Hạnh Phúc trong vai quản giáo, tiếp tục là dạng nhân vật đòi hỏi cách thể hiện khác với hình tượng nam thần lịch lãm vốn là lợi thế của anh.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo

Trại Giam Hạnh Phúc

Cũng trong năm 2026, Ma Ran Đô gây chú ý khi đóng vua Bảo Đại trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự án dự kiến ra mắt năm 2027, có sự tham gia của Tăng Thanh Hà. Đây là dự án được khán giả dành nhiều sự quan tâm, cho thấy sự phát triển của anh trong lĩnh vực điện ảnh khi được giao trọng trách thủ vai một nhân vật đầy thử thách như vậy.

Không có ekip riêng hay trợ lý không phải yếu tố quyết định thành công của một nghệ sĩ. Nhưng ở Ma Ran Đô, anh vừa giữ được sự giản dị trong đời thường, vừa có nhịp hoạt động điện ảnh sôi nổi, liên tục được săn đón với những cơ hội mới để khẳng định bản thân. Đó là điều mà người hâm mộ luôn yêu mến và tự hào ở nam diễn viên này.