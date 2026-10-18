Hoàng tử cello tái xuất: MC nổi tiếng khắp Việt Nam là thủ khoa Nhạc viện, cứ lên sân khấu khắc "hóa thần"

Tối 17/10, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra tại Global City đang trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo khán giả yêu nhạc. Sau màn kéo cello gây sốt trong tiết mục Dẫu Có Lỗi Lầm tại concert năm 2025, sự trở lại của MC Anh Tuấn tiếp tục tạo nên một cơn sốt lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, trong tiết mục Em Tôi, nam MC này một lần nữa khẳng định được tài năng của mình.

MC từng gây sốt khi kéo cello trong tiết mục Dẫu Có Lỗi Lầm tại concert năm 2025

Video kéo cello của MC Anh Tuấn trong tiết mục Em Tôi

Khoảnh khắc MC Anh Tuấn ngồi trên mô hình mái nhà truyền thống với bộ trang phục mang cảm giác hoài niệm đã lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của khán giả. Sự kết hợp vô cùng tinh tế giữa tiếng đàn cello trầm ấm, day dứt của anh cùng giai điệu hào hùng, da diết của ca khúc Em Tôi đã mang đến một không gian âm nhạc vô cùng hoành tráng, xúc động và đầy tự hào. Không gian ấy càng thêm phần thăng hoa khi kết hợp cùng phân đoạn đu dây zipline bay lượn trên không trung đầy mạo hiểm của anh tài Cheng, mang lại một tổng thể bùng nổ cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng như kể câu chuyện về những người lính, về tình đất nước và tình người, chạm vào cảm xúc của hàng vạn khán giả có mặt trực tiếp tại concert.

Khoảnh khắc MC Anh Tuấn ngồi trên mô hình mái nhà truyền thống với bộ trang phục mang cảm giác hoài niệm đã lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của khán giả

Màn kéo cello góp phần tạo nên một không gian âm nhạc vô cùng hoành tráng, xúc động và đầy tự hào

MC Anh Tuấn từ lâu đã là một trong những gương mặt quen thuộc và nhận được sự yêu mến rộng rãi của khán giả truyền hình Việt Nam. Trải qua hơn hai thập kỷ gắn bó với sóng VTV, anh đã ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt chương trình giờ vàng với phong cách dẫn dắt lịch lãm, chuyên nghiệp. Không chỉ dừng lại ở vai trò một người dẫn chương trình kỳ cựu, ít ai biết rằng anh còn sở hữu một nền tảng âm nhạc chính quy vô cùng đáng nể.

MC Anh Tuấn từ lâu đã là một trong những gương mặt quen thuộc và nhận được sự yêu mến rộng rãi của khán giả truyền hình Việt Nam

Sinh năm 1974 tại Hà Nội, MC Anh Tuấn lớn lên trong một gia đình có truyền thống trí thức và nghệ thuật lâu đời. Cha anh là cố Giáo sư Âm nhạc, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng, người từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Được sinh ra và nuôi dưỡng trong một môi trường giàu truyền thống nghệ thuật, MC Anh Tuấn đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn là một đứa trẻ. Anh bắt đầu được gia đình cho tiếp xúc với đàn piano từ năm 4 tuổi. Đến năm 7 tuổi, anh chuyển sang gắn bó với đàn cello và chính thức bắt đầu hành trình dài đầy đam mê với loại nhạc cụ cổ điển này. Anh có chặng đường 17 năm học tập liên tục tại Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp Thủ khoa hệ Đại học. Sau đó, anh được tuyển thẳng lên hệ Cao học của trường.

Anh có chặng đường 17 năm học tập liên tục tại Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp Thủ khoa hệ Đại học

Vượt qua những hình ảnh quen thuộc trên truyền hình, cứ mỗi lần bước lên sân khấu và kéo đàn, MC Anh Tuấn lại thực sự hóa thân thành một nghệ sĩ thực thụ, một hoàng tử cello mang đến những giá trị âm nhạc đỉnh cao chạm đến trái tim người hâm mộ. Màn tái xuất trên sân khấu concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lần này một lần nữa khẳng định sự đa tài của nam MC.