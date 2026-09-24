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Tình hình đi bán cà phê ở Đà Lạt của nam ca sĩ U60 đình đám

| | Lifestyle

Thông tin về việc nam ca sĩ này đi bán cà phê ở Đà Lạt đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ loạt hình ảnh cập nhật về Tiệm Cà Phê Cà Pháo tại Đà Lạt. Theo thông báo của nam ca sĩ, cơ sở mới dự kiến khai trương trong ba ngày 27-29/9.

Qua những hình ảnh được Đàm Vĩnh Hưng công bố, cơ sở tại Đà Lạt mang hơi hướng xưa cũ với những chiếc radio, tivi đời cũ, đầu cassette, loa, máy ghi âm, máy chiếu phim, đồng hồ, máy ảnh cùng nhiều thiết bị âm thanh khác.

Đàm Vĩnh Hưng đã biến quán cà phê của mình thành một không gian trưng bày nhiều món đồ xưa cũ (Ảnh:FBNV)

Các món đồ được bố trí theo từng tầng kệ, xen giữa là sách và một số vật dụng trang trí. Những cuộn băng, cuộn phim với màu sắc nổi bật tạo điểm nhấn trên nền gỗ nâu. Phía trên các kệ, Đàm Vĩnh Hưng còn bố trí những mảng cây xanh rủ xuống, giúp không gian bớt cảm giác nặng nề của đồ nội thất gỗ.

Cách bài trí này khiến quán trở nên đặc biệt hơn, giống một không gian sưu tầm và trưng bày những vật dụng của nhiều thập niên trước.

Quán có khu vực tầng 2 với ban công được trồng nhiều hoa, cây cảnh. Từ khu vực tầng trên có thể nhìn xuống tuyến đường phía trước quán.

Điểm đáng chú ý là quán không chỉ được định hướng như một địa điểm phục vụ đồ uống. Việc dành tầng 2 cho các buổi hát cho thấy Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục kết hợp hoạt động âm nhạc với mô hình kinh doanh cà phê, tương tự cách anh từng thực hiện tại các cơ sở ở TP.HCM.

Trước khi đưa Cà Phê Cà Pháo lên Đà Lạt, Đàm Vĩnh Hưng đã mở hai cơ sở tại TP.HCM. Cơ sở đầu tiên được khai trương trong tháng 2 tại khu Thảo Điền, phường An Khánh. Sau hơn hai tuần hoạt động, cơ sở này từng phải tạm đóng cửa sáu ngày để điều chỉnh nhân sự, nguyên liệu, hệ thống vận hành, cây cảnh và các hạng mục trang trí do lượng khách vượt dự kiến.

Đến tháng 7, Đàm Vĩnh Hưng khai trương cơ sở thứ hai trên đường Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Chi nhánh này tiếp tục sử dụng màu xanh lá, bàn ghế gỗ, nền gạch hoa và nhiều vật dụng cũ, tạo không khí hoài niệm.

Như vậy, nếu khai trương theo kế hoạch vào ngày 27/9, cơ sở tại Bùi Thị Xuân sẽ là địa điểm thứ ba của Cà Phê Cà Pháo và là cửa hàng đầu tiên của thương hiệu tại Đà Lạt.

Đàm Vĩnh Hưng và hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. Anh bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ từ đầu thập niên 1990, sau đó theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Năm 1998, nam ca sĩ giành giải tư tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Đầu những năm 2000, anh được chú ý qua các ca khúc như Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi và sau đó tiếp tục tạo dấu ấn với nhiều dòng nhạc khác nhau.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, Đàm Vĩnh Hưng duy trì vị trí quen thuộc trên sân khấu nhạc Việt, đồng thời từng tham gia vai trò giám khảo, huấn luyện viên tại một số chương trình truyền hình như Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Tuyệt đỉnh song ca và Thần tượng Bolero.

Những năm gần đây, bên cạnh ca hát, nam ca sĩ mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Việc phát triển Cà Phê Cà Pháo từ một cơ sở tại TP.HCM lên hai cơ sở và tiếp tục mở rộng tới Đà Lạt cho thấy đây đang là một trong những hướng hoạt động mới của anh bên cạnh công việc biểu diễn.

Theo Đinh Anh

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