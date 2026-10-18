Hình ảnh không thể tin nổi của Dương Mịch tuổi lên 3

Dương Mịch bước chân vào showbiz từ rất sớm, khi mới chỉ 3 tuổi. Năm đó, bộ phim Đường Minh Hoàng đánh dấu vai diễn đầu tiên trên màn ảnh của nữ diễn viên, mở ra sự nghiệp dài hơi sau này cho nữ minh tinh.

Tưởng chừng như bộ phim đã rơi vào quên lãng sau gần 4 thập kỷ nhưng đến nay, bạn diễn bất ngờ chia sẻ ảnh hậu trường hiếm có của Dương Mịch. Được biết, người bạn diễn lớn hơn 4 tuổi từng cân nhắc chia sẻ câu chuyện và hình ảnh về nữ diễn viên. Nhận thấy không có điều gì tiêu cực, anh mới chia sẻ và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cư dân mạng.

Hình ảnh hậu trường hiếm hoi trong bộ phim đầu tay của Dương Mịch. Ảnh: Weibo

Cụ thể, năm đó anh 7 tuổi và Dương Mịch mới 3 tuổi, là 2 diễn viên bé nhất đoàn làm phim Đường Minh Hoàng. “Năm đó tôi 7 tuổi, cô ấy 3 tuổi. Tuy không có cảnh quay chung nhưng vì là 2 đứa nhóc nhỏ tuổi nhất đoàn nên ngày nào cũng dính lấy nhau. Từ đạo cụ ngai vàng cho đến mô hình hoàng cung giả lập, chỗ nào 2 đứa cũng trèo lên tụt xuống chơi đùa không biết chán. Canh quay của tôi chắc là xong trước, nên sau khi quay xong tôi và cô ấy cùng chụp ảnh kỷ niệm với đạo diễn . Còn bức ảnh chụp chung với chú Lưu Uy là ở ngoài phòng trang điểm, chú thấy 2 đứa chơi với nhau cưng quá nên kéo lại làm một tấm. Thấm thoắt cái đã hơn 30 năm trôi qua. Nhìn lại những tấm ảnh cũ, thấy cả một khoảng trời tuổi thơ ùa về...” - người bạn diễn chia sẻ.

Năm đó, nữ diễn viên mới 3 tuổi. Ảnh: Weibo

Sau khi kết thúc bộ phim, người bạn diễn này đã ngừng đóng phim, không bước chân vào showbiz và sống cuộc đời bình thường. Còn Dương Mịch tiếp tục nghiệp diễn, trở thành sao nhí sáng giá và đến nay đã là đại minh tinh của showbiz.

Đặc biệt, gương mặt nữ diễn viên 40 tuổi trong những khung hình hiếm ngày bé đã khiến cư dân mạng phải xuýt xoa. Lúc 3 tuổi, Dương Mịch đã có gương mặt xinh xắn, sắc nét như búp bê. Biểu cảm, cử chỉ của cô cũng đáng yêu muốn "rụng tim". Những đường nét xinh xắn của Dương Mịch vẫn được giữ nguyên cho đến ngày nay.

Gương mặt nữ diễn viên xinh xắn như búp bê. Ảnh: Weibo

Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên nổi bật của làng giải trí Trung Quốc, được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách cùng sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Cô sinh ngày 12/9/1986 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Với nhan sắc cuốn hút, phong cách thời trang hiện đại và tinh thần làm việc chăm chỉ, Dương Mịch đã xây dựng được vị trí riêng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả châu Á.

Dương Mịch bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ, tham gia các dự án phim từ năm 1990. Tuy nhiên, tên tuổi của cô thực sự được chú ý rộng rãi khi đảm nhận vai Quách Tương trong bộ phim Thần điêu đại hiệp (2006). Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với vai Tuyết Kiến trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009). Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2011, khi Dương Mịch đóng vai Lạc Tình Xuyên trong bộ phim cổ trang xuyên không Cung tỏa tâm ngọc. Thành công của tác phẩm giúp cô nhanh chóng nổi tiếng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Dương Mịch là 1 trong những nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Trong những năm tiếp theo, Dương Mịch liên tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Cổ kiếm kỳ đàm (2014), Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (2017) và Phù Dao hoàng hậu (2018). Đặc biệt, vai Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đã góp phần củng cố danh tiếng của cô nhờ hình tượng nhân vật mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, Dương Mịch còn tham gia sản xuất phim và phát triển công việc kinh doanh trong ngành giải trí. Bên cạnh diễn xuất, cô được chú ý bởi khả năng lựa chọn trang phục, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu. Dù từng nhận những ý kiến trái chiều về diễn xuất, cô vẫn duy trì sức hút nhờ sự chăm chỉ, khả năng nắm bắt thị hiếu khán giả và tinh thần đổi mới qua từng giai đoạn sự nghiệp.

Về đời tư, Dương Mịch từng có cuộc hôn nhân được công chúng quan tâm với nam diễn viên Lưu Khải Uy. Hai người công khai mối quan hệ vào năm 2012, kết hôn tại Bali, Indonesia, vào tháng 1/2014 và có một con gái, thường được truyền thông gọi bằng biệt danh Tiểu Gạo Nếp. Tháng 12/2018, cặp đôi tuyên bố ly hôn, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cùng nhau chăm sóc con gái. Sau khi hôn nhân kết thúc, Dương Mịch tập trung nhiều hơn vào công việc, tiếp tục tham gia các dự án phim và xây dựng hình ảnh một người phụ nữ độc lập, chủ động trong cuộc sống.

Nữ diễn viên từng kết hôn với Lưu Khải Uy. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo