5 điều phải biết rõ trước khi mua iPhone Duo

1. Tổng chi phí cao hơn giá máy tới 12,5 triệu đồng

Giá iPhone Duo dao động từ 64,99 triệu đồng (bản 256 GB) đến 103,99 triệu đồng (bản 2 TB). Hộp máy chỉ có thân máy và cáp USB-C dài 1 m, không kèm củ sạc.

Theo giá trên Apple Store Online, người mua nên tính thêm hai khoản. Một là Bộ Tiếp Hợp Nguồn Động 40W (công suất tối đa 60W) giá 1.177.000 đồng. Hai là Ốp Lưng iPhone Duo giá 2.299.000 đồng. Hai khoản này cộng lại là 3.476.000 đồng. Nếu mua thêm gói AppleCare+ giá 8.999.000 đồng, tổng chi phí phát sinh lên 12.475.000 đồng. Khi đó, bản 256 GB có tổng chi phí 77.474.000 đồng. Gói AppleCare+ cũng có thể trả theo tháng, 366.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Tuy nhiên đây là chi phí cần thiết, nhất là đối với các mẫu smartphone màn hình gập mà người dùng cần ưu ý.

Khi chọn bộ nhớ, người mua cũng cần biết dung lượng dùng được thấp hơn con số ghi trên máy. Theo Apple, iOS 27 và các ứng dụng hệ thống chiếm khoảng 12–24 GB. Các mô hình Apple Intelligence chạy trên máy chiếm thêm khoảng 7 GB. Người hay quay video 4K nên cân nhắc bản 512 GB thay vì 256 GB.

2. Máy chỉ dùng eSIM

iPhone Duo không có khay SIM vật lý. Máy chạy hai eSIM cùng lúc và lưu được từ 8 eSIM trở lên. Người đang dùng SIM vật lý cần liên hệ nhà mạng để chuyển sang eSIM trước ngày nhận máy. Nếu nhà mạng hỗ trợ tính năng Chuyển Nhanh eSIM, người dùng có thể chuyển số trực tiếp từ iPhone cũ sang máy mới.

3. Mở khóa bằng Touch ID, không còn Nút Tác Vụ

iPhone Duo mở khóa bằng cảm biến vân tay Touch ID đặt ở nút sườn, không có Face ID. Sau khi chuyển dữ liệu, người dùng nên kiểm tra lại cách xác thực trong các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử.

Máy cũng không có Nút Tác Vụ. Các thao tác nhanh như bật đèn pin, ghi âm hay chuyển sang chế độ im lặng sẽ phải làm trên màn hình. Thân máy chỉ còn nút âm lượng, nút Điều Khiển Camera và nút sườn.

4. Camera chỉ thu phóng quang học 2x, bút Apple Pencil chưa dùng được ngay

Mặt sau máy có hai camera 48 MP, gồm camera chính Fusion Main và camera góc siêu rộng Fusion Ultra Wide. Mức thu phóng chất lượng quang học cao nhất là 2x. Thu phóng kỹ thuật số đạt tối đa 10x khi chụp ảnh và 6x khi quay video. Máy quay video ở định dạng HEVC và H.264. Người hay chụp sân khấu, thể thao hoặc làm video chuyên nghiệp nên cân nhắc giới hạn này.

Máy có hai camera trước. Camera 12 MP Center Stage nằm ở màn hình ngoài, camera FaceTime nằm dưới màn hình trong và quay video 1080p.

iPhone Duo tương thích với Apple Pencil (USB-C), nhưng Apple cho biết tính năng này sẽ được bổ sung sau, trong năm 2026.

5. Nhiều phụ kiện iPhone cũ không dùng được

Ốp lưng và miếng dán màn hình của iPhone cũ không vừa với máy gập. Apple chỉ bán hai mẫu ốp cho iPhone Duo và không bán miếng dán màn hình, nên người mua cần chọn loại ghi rõ dành cho iPhone Duo.

Củ sạc cũ có thể vẫn dùng được, nhưng sẽ không đạt tốc độ sạc nhanh. Apple công bố máy sạc được 50% pin trong khoảng 20 phút với điều kiện dùng bộ sạc từ 60W trở lên. Tính đến ngày 15/10/2026, Ví Vải Tinh Dệt MagSafe chưa có iPhone Duo trong danh sách tương thích. Máy vẫn hỗ trợ sạc không dây qua MagSafe và chuẩn Qi2, công suất tối đa 25W.

Máy nặng 254 gram, dày 11,3 mm khi gập và 5,2 mm khi mở, nặng hơn đáng kể so với một chiếc iPhone thông thường.

Ưu đãi đáng chú ý tại các đại lý

Các hệ thống bán lẻ nhận cọc iPhone Duo đến hết ngày 22/10, với mức cọc phổ biến 30 triệu đồng. Hàng đợt đầu có hạn, nên máy được giao theo thứ tự hoàn tất đặt cọc. Vì vậy, ngoài việc đặt sớm, người mua nên chọn nơi có ưu đãi sát với khoản chi phí thực tế của mình.

Người cần sắm thêm phụ kiện có thể tham khảo Thế Giới Di Động và TopZone. Hai hệ thống này giảm đến 50% cho củ sạc từ 45W, cáp sạc và sạc dự phòng mua kèm. Khách còn được tặng phiếu 150.000 đồng cho đơn ốp lưng hoặc kính dán từ 500.000 đồng, đúng hai món mà máy gập bắt buộc phải mua mới. Đi kèm là trả chậm 0% với mức trả trước từ 10%, kỳ hạn đến 18 tháng, và trợ giá thu cũ đến 3 triệu đồng.

Minh Tuấn Mobile trợ giá thu cũ đến 88% giá trị máy cũ, có trả góp không lãi suất và không cần trả trước. Bên cạnh đó, đại lý này cũng mang đến các ưu đãi giảm vào chính những khoản làm tăng tổng chi phí. Gói AppleCare+ được giảm 300.000 đồng, ốp lưng chính hãng Apple giảm 300.000 đồng trong tháng 10, và khách mua kèm MacBook được giảm 1 triệu đồng.

Với người đang có máy cũ cần đổi, CellphoneS cho chọn giữa trợ giá đến 5 triệu đồng hoặc nhận tai nghe AirPods 5 bản sạc có dây. Khách thanh toán qua ngân hàng hoặc ví điện tử được giảm thêm đến 3 triệu đồng. Điểm đáng chú ý là hệ thống cam kết hoàn toàn bộ tiền cọc nếu khách đổi ý, một yếu tố đáng cân nhắc khi khoản cọc lên tới 30 triệu đồng.

Viettel Store công bố tổng ưu đãi cao nhất, tối đa 18 triệu đồng khi cộng dồn nhiều chương trình. Khoản lớn nhất là 8 triệu đồng từ việc đổi điểm Viettel++, nên chỉ thực sự có lợi với người đã tích nhiều điểm. Hệ thống còn trợ giá thu cũ đến 5 triệu đồng. Vì máy chỉ dùng eSIM, thuê bao dùng gói 5G đủ điều kiện còn được nhân đôi data, tối đa 20 GB mỗi ngày trong 30 ngày.

Lưu ý: Mỗi ưu đãi có điều kiện áp dụng riêng. Trước khi chuyển tiền cọc, người mua nên hỏi rõ ngày nhận máy dự kiến và chính sách hoàn cọc.