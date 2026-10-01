Bắt tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng cung cấp linh kiện từ 5 năm trước, một doanh nghiệp Việt sắp ‘bội thu’ 600 tỷ đồng, chuẩn bị xây nhà máy thứ hai

Ảnh minh họa

Từ đơn hàng 600 tỷ đồng đến nâng cấp năng lực sản xuất

Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN (Kimsen) đang cung cấp linh kiện cho nhiều dòng xe điện của VinFast, với quy mô dự kiến đạt khoảng 600 tỷ đồng trong năm 2026. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy thứ hai vào năm 2027, đồng thời đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) để mở rộng năng lực sản xuất.

Theo ông Dương Minh Hải, Giám đốc cấp cao của Kimsen, doanh nghiệp bắt đầu hợp tác với VinFast từ năm 2021, cung cấp các nhóm linh kiện thuộc hệ thống thân vỏ và kết cấu xe (BIW) cho nhiều dòng xe như VF 2/Minio Green, VF 5, VF 6, Limo Green, VF 9, xe buýt điện và xe máy điện.

Các sản phẩm gồm khung gầm nhôm, chi tiết nhôm đùn ép, thanh cản trước, nẹp sàn xe buýt điện và vỏ nhôm cho bộ pin xe máy điện.

Theo đại diện Kimsen, việc tham gia chuỗi cung ứng của VinFast xuất phát từ kỳ vọng vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Những dự án quy mô lớn tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước đầu tư máy móc, nâng cấp hạ tầng và tiếp cận các yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ và chi phí.

Sau nhiều năm hợp tác, Kimsen cho biết đã cải thiện đáng kể năng lực sản xuất, hệ thống quản lý và khả năng tổ chức các đơn hàng lớn. Những kinh nghiệm này cũng tạo nền tảng để doanh nghiệp hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng quốc tế tại Mỹ và châu Âu.

Thay đổi cách làm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị

Theo ông Hải, thay đổi lớn nhất của Kimsen sau khi trở thành nhà cung cấp cho VinFast nằm ở chất lượng năng lực sản xuất và cách tiếp cận dự án.

Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu sản xuất theo bản vẽ có sẵn. Quá trình hợp tác với VinFast giúp Kimsen tiếp cận toàn diện hơn với các công đoạn phát triển sản phẩm, từ thiết kế, đánh giá khả năng sản xuất ban đầu đến tối ưu hóa quy trình. Đây cũng là tiền đề để doanh nghiệp từng bước xây dựng đội ngũ R&D, hướng tới tham gia từ giai đoạn đầu của dự án.

Kimsen đánh giá cao sự phối hợp trực tiếp với VinFast trong quá trình xử lý các vấn đề về kỹ thuật, chất lượng và kế hoạch sản xuất. Với những dự án có tiến độ thách thức, hai bên cùng tìm kiếm giải pháp để đáp ứng mục tiêu chung.

Ông Hải nhận định tốc độ triển khai dự án của VinFast nhanh hơn đáng kể so với nhiều khách hàng mà Kimsen từng làm việc tại châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Điều này vừa tạo cơ hội tăng trưởng, vừa buộc nhà cung cấp nâng cao khả năng phản ứng, tổ chức nguồn lực và cải tiến quy trình.

Theo đại diện doanh nghiệp, sự phát triển của những doanh nghiệp đầu tàu như VinFast có thể tạo động lực cho hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ trong nước. Các nhà cung cấp Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, nhưng đồng thời phải nâng cao chất lượng, tối ưu chi phí và bảo đảm tiến độ để cạnh tranh với đối thủ quốc tế.

Lên kế hoạch xây nhà máy thứ hai, đầu tư mạnh vào R&D

Về triển vọng kinh doanh, Kimsen cho biết đã nhận được các kế hoạch triển khai sản phẩm của VinFast trong giai đoạn 2027-2028. Theo ông Hải, những kế hoạch này tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch sản xuất, đầu tư thiết bị và phân bổ nguồn lực.

Kimsen muốn mở rộng cung ứng các sản phẩm có độ phức tạp cao hơn, trải qua nhiều công đoạn gia công sâu hơn nhằm gia tăng giá trị đơn hàng.

Để đáp ứng định hướng này, doanh nghiệp dự kiến xây dựng nhà máy thứ hai trong năm 2027, phân chia các nhóm sản phẩm chuyên biệt nhằm tăng mức độ tập trung và chuyên môn hóa trong sản xuất linh kiện ô tô. Công ty cũng tiếp tục bổ sung dây chuyền và máy móc gia công.

Song song với đầu tư hạ tầng, Kimsen có kế hoạch phát triển năng lực R&D, thành lập trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm để phối hợp với khách hàng từ giai đoạn sớm hơn. Doanh nghiệp cũng đầu tư hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), ứng dụng công nghệ, dữ liệu và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu suất, độ đồng bộ và độ tin cậy trong sản xuất.

Dù kỳ vọng tăng trưởng từ các kế hoạch mới, Kimsen cho biết vẫn chú trọng hiệu quả kinh doanh và kiểm soát rủi ro để duy trì sự ổn định trong quá trình hợp tác dài hạn.

Kỳ vọng trở thành nhà cung cấp toàn cầu

Việc VinFast mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế được Kimsen kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội tiếp cận đơn hàng lớn hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp làm quen với những yêu cầu và tiêu chuẩn toàn cầu.

Ông Hải cũng cho biết kinh nghiệm tích lũy từ quá trình hợp tác với VinFast sẽ là nền tảng để Kimsen nâng cao năng lực, mở rộng hợp tác với khách hàng quốc tế và hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp toàn cầu, thay vì phụ thuộc vào một hoặc hai khách hàng cụ thể.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp xác định cần đầu tư dài hạn vào công nghệ, năng lực nghiên cứu, chất lượng đội ngũ kỹ sư và hệ thống quản trị, thay vì chỉ tập trung đáp ứng từng dự án riêng lẻ.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang cân nhắc tham gia chuỗi cung ứng của VinFast, đại diện Kimsen cho rằng đây vừa là cơ hội kinh doanh, vừa là cơ hội nâng cấp năng lực sản xuất. Ngành ô tô có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư bài bản vào nhân sự, công nghệ và quản trị.

Theo ông Hải, việc hợp tác với các khách hàng lớn cần được xem là quá trình tích lũy năng lực lâu dài. Sự chuẩn bị về công nghệ, con người và hệ thống vận hành sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.