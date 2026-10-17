Phê La lên tiếng vụ muỗng “nhựa sinh học”: “Thừa nhận chưa thực hiện kiểm nghiệm định danh thành phần, đề nghị khách dừng ngay việc tái sử dụng”

Muỗng nhựa trong là một trong những sản phẩm được sử dụng tại hệ thống cửa hàng Phê La. Trên bao bì sản phẩm có in các cụm từ tiếng Anh như “Biodegradable plastic, eco-friendly” (nhựa phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường), cùng lời nhắn “Mời Đồng Chill tái sử dụng”.

Mới đây, sản phẩm này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi một số người đặt câu hỏi về thành phần vật liệu thực tế của sản phẩm muỗng nhựa trong so với nội dung được thể hiện trên bao bì, cũng như cơ sở của khuyến nghị tái sử dụng.

Phê La cho biết hãng sử dụng muỗng sinh học có thể tái sử dụng

Trước những phản ánh trái chiều trên thì Phê La đã chính thức lên tiếng về nguyên nhân dẫn đến vụ việc:

"Hiện trang Facebook của Phê La đang gặp sự cố nền tảng nên không hiển thị được từ 13/10/2026 đến nay, vì vậy Phê La xin phép cập nhật thông tin qua các kênh chính thức khác của thương hiệu.

Liên quan đến những thông tin gần đây về thành phần vật liệu của muỗng nhựa trong được sử dụng tại hệ thống, Phê La xin được phản hồi như sau:

Trong quá trình lựa chọn, phê duyệt và thông tin về thành phần sản phẩm, Phê La đã căn cứ vào hồ sơ sản phẩm, mẫu sản phẩm và các tài liệu kiểm nghiệm do nhà sản xuất cung cấp tại thời điểm phê duyệt để công bố thông tin về thành phần sản phẩm. Phê La có thực hiện kiểm nghiệm và đạt các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định đối với sản phẩm muỗng nhựa trong, nhưng Phê La chưa thực hiện kiểm nghiệm định danh thành phần sản phẩm.

Trước những thông tin phản ánh về sự khác biệt trong thành phần vật liệu của sản phẩm, Phê La đã ngay lập tức thu hồi và ngừng sử dụng sản phẩm muỗng nhựa trong tại tất cả cửa hàng. Phê La đang tiến hành kiểm nghiệm độc lập về vật liệu; làm việc với nhà cung cấp rà soát lại toàn bộ quy trình đánh giá, lựa chọn và kiểm soát thành phần của sản phẩm.

Đồng thời, Phê La thông báo tới Đồng Chill vui lòng dừng tái sử dụng muỗng nhựa trong.

Phê La hiểu rằng, với tư cách là thương hiệu trực tiếp phục vụ khách hàng, Phê La có trách nhiệm xác minh đầy đủ thông tin, thực hiện những biện pháp khắc phục cần thiết và bảo đảm tính chính xác, minh bạch của mọi thông tin gửi đến Đồng Chill.

Phê La chân thành xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông từ Đồng Chill.

Phê La cam kết luôn nỗ lực và cải tiến mỗi ngày để mang đến những sản phẩm an toàn và chất lượng.

Phê La trân trọng và cảm ơn Đồng Chill đã luôn quan tâm, góp ý và tin tưởng chúng mình.

Phê La xin cảm ơn".

Chiều 17/10, Phê La chính thức lên tiếng về nguyên nhân dẫn đến vụ việc

Trao đổi thêm với chúng tôi, đại diện Phê La cho biết toàn bộ muỗng nhựa trong mà thương hiệu sử dụng do một đơn vị ở nước ngoài cung cấp. Khi phê duyệt sản phẩm, Phê La căn cứ vào hồ sơ, mẫu và tài liệu kiểm nghiệm của nhà sản xuất, gồm giấy tờ liên quan đến nhựa sinh học, giấy tờ thông quan và điều kiện sử dụng, để công bố thông tin về thành phần.

Khi muỗng về đến Việt Nam, Phê La có lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn theo QCVN 12-1:2011/BYT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Kết quả đạt và sản phẩm đủ điều kiện sử dụng.

Phê La thừa nhận chưa thực hiện kiểm nghiệm định danh thành phần sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Theo đại diện thương hiệu, thiếu sót của Phê La là chưa tự kiểm định độc lập về chất liệu để đối chiếu với thông tin từ nhà cung cấp, dù đây không phải quy trình bắt buộc. Phê La cho biết đã ngừng phục vụ muỗng nhựa trong từ ngày 16/10, sau khi nhận phản hồi của khách hàng, và đang xử lý song song các giấy tờ liên quan.

Về việc trang Facebook chính thức không truy cập được, Phê La cho biết trang đã gặp sự cố hệ thống từ ngày 13/10 nên không thể hiển thị, buộc thương hiệu phải cập nhật thông tin qua các nền tảng thay thế.