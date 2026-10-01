Khoan hơn 3.800m xuống đáy biển, phát hiện 40m chứa dầu ngoài khơi Việt Nam, có thể khai thác tới 80 triệu thùng dầu

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Murphy Oil ghi nhận phát hiện dầu tại giếng thăm dò Lạc Đà Trắng Bắc-1X ngoài khơi Việt Nam, với khoảng 40 m chiều dày chứa dầu. Phát hiện này có thể mở ra cơ hội phát triển nguồn tài nguyên mới, tận dụng cơ sở hạ tầng của mỏ Lạc Đà Vàng gần đó, vừa được đưa vào khai thác cuối tháng 9/2026.

Theo thông tin từ Murphy Oil, giếng thăm dò Lạc Đà Trắng Bắc-1X thuộc lô 15-1/05, ngoài khơi phía Nam Việt Nam, đã ghi nhận kết quả tích cực sau khi đạt tổng độ sâu đo được khoảng 3.834 m, tại khu vực có độ sâu mực nước khoảng 45 m.

Kết quả khoan cho thấy giếng có khoảng 40 m chiều dày chứa dầu. Murphy Oil đang theo đuổi nguồn tài nguyên có thể khai thác tại khu vực này trong khoảng 40-80 triệu thùng dầu quy đổi.

Doanh nghiệp cùng các đối tác sẽ tiếp tục đánh giá kết quả giếng khoan, đồng thời xem xét các phương án thăm dò và phát triển tiếp theo. Một trong những lợi thế của phát hiện này là vị trí gần mỏ Lạc Đà Vàng, nơi đã bắt đầu khai thác từ ngày 27/9/2026. Cơ sở hạ tầng hiện có tại mỏ có thể hỗ trợ kết nối giếng mới trong tương lai, qua đó giảm nhu cầu xây dựng các hạng mục phát triển độc lập nếu phương án này khả thi.

Lô 15-1/05 do Murphy Oil điều hành với 40% quyền lợi tham gia. Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) nắm giữ 35%, còn SK Earthon sở hữu 25%.

Phát hiện thăm dò mới được công bố trong bối cảnh Murphy Oil vừa đưa mỏ Lạc Đà Vàng vào khai thác. Doanh nghiệp ước tính mỏ có khoảng 100 triệu thùng dầu quy đổi có thể khai thác, với chi phí vận hành dự kiến 8-10 USD/thùng dầu quy đổi trong suốt vòng đời dự án.

Sản lượng tại Lạc Đà Vàng dự kiến tăng dần khi các giếng bổ sung đi vào hoạt động đến năm 2028. Murphy Oil kỳ vọng sản lượng ròng cao nhất đạt khoảng 10.000-15.000 thùng dầu quy đổi/ngày trong giai đoạn 2028-2029.

Việc phát hiện thêm dầu tại khu vực lân cận có thể giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng mở rộng hoạt động khai thác dựa trên hệ thống hạ tầng sẵn có. Tuy nhiên, phương án phát triển cụ thể vẫn cần được xem xét sau khi các đối tác hoàn tất đánh giá kết quả thăm dò.

Ngoài Việt Nam, Murphy Oil cũng ghi nhận kết quả thăm dò tại giếng Bubale West-1X thuộc lô CI-103 ngoài khơi Bờ Biển Ngà. Giếng này phát hiện khoảng 27 m chiều dày chứa dầu khí tại tầng chứa Turonian, cùng hydrocarbon bổ sung ở tầng chứa Albian sâu hơn.

Tại Vịnh Mexico của Mỹ, doanh nghiệp đã đưa giếng khai thác Chinook #8 vào hoạt động, với sản lượng ban đầu khoảng 15.000 thùng dầu quy đổi/ngày.

Các kết quả trên nằm trong hoạt động thăm dò, đánh giá và phát triển của Murphy Oil tại nhiều khu vực. Đối với Việt Nam, phát hiện tại Lạc Đà Trắng Bắc-1X đáng chú ý ở khả năng bổ sung nguồn tài nguyên dầu khí gần một mỏ đã đi vào khai thác, tạo cơ sở để doanh nghiệp và các đối tác nghiên cứu phương án phát triển tiếp theo.