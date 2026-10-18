Thêm máy bay thương gia đắt đỏ cập bến Việt Nam

Theo dữ liệu trên chuyên trang hàng không quốc tế Planespotters cập nhật đến tháng 10/2026, một tập đoàn công nghiệp đa ngành lớn của Việt Nam được ghi nhận có hai máy bay thương gia . Trong đó, một chiếc Gulfstream G650ER mang số đăng ký VN-A966 và một chiếc Gulfstream G700 mang số đăng ký VN-A998.

Đáng chú ý, chiếc Gulfstream G700 (số khung 87127, sản xuất năm 2026) được ghi nhận bàn giao trong tháng 9, hiện ở trạng thái hoạt động và do một hãng hàng không thương gia trong nước khai thác.

Chiếc VN-A998 đã có ảnh thực tế được chụp tại sân bay Anchorage (Mỹ) ngày 28/9/2026.

Thêm một chiếc Gulfstream G700 về Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình Planespotters)

Gulfstream G700 là một trong những dòng máy bay thương gia cao cấp nhất do Gulfstream Aerospace, nhà sản xuất máy bay có trụ sở tại Mỹ, phát triển. Theo dữ liệu giá tham khảo từ thị trường hàng không, 1 chiếc Gulfstream G700 mới giá khoảng 84,9 triệu USD (tương đương khoảng hơn 2.000 tỷ đồng), tùy cấu hình và trang thiết bị.

Gulfstream G700 hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển đường dài với tiêu chuẩn cao về tiện nghi, không gian riêng tư và hiệu suất khai thác.

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu phi cơ này có tầm bay tối đa 7.750 hải lý, tương đương 14.353 km, ở tốc độ hành trình đường dài Mach 0,85. Những thông số này cho phép Gulfstream G700 thực hiện nhiều hành trình xuyên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu.

Một điểm đặc biệt nữa của G700 nằm ở khoang hành khách rộng lớn, được thiết kế như một không gian sinh hoạt cao cấp. Trên máy bay có thể được bố trí tối đa 5 khu vực sinh hoạt, sức chứa tối đa 19 hành khách và cấu hình chỗ ngủ cho tối đa 13 người. Nội thất trên máy bay có thể tích hợp khu vực làm việc, nghỉ ngơi, dùng bữa và phòng suite riêng tùy nhu cầu khách hàng.

Chiếc Gulfstream G700 về Việt Nam hồi tháng 9/2026. (Ảnh: Planespotters)

Khoang cabin của Gulfstream G700 có chiều dài nội thất tổng thể 19,41 m, rộng 2,49 m và cao 1,91 m. G700 được trang bị hai động cơ Rolls-Royce Pearl 700 cùng hệ thống buồng lái Symmetry Flight Deck của Gulfstream.

Trong khi đó, chiếc còn lại là Gulfstream G650ER có tuổi đời khoảng 3 năm, được tiếp nhận từ tháng 6/2024, có tên VN-A966 mang số hiệu N727GD. Đây là dòng máy bay phản lực thương mại đường dài cao cấp do Gulfstream Aerospace sản xuất, nổi tiếng với tốc độ nhanh và sự sang trọng. Một chiếc Gulfstream G650ER mới có giá niêm yết 78 triệu USD.

Chiếc Gulfstream G650ER mang tên VN-A966. (Ảnh: Planespotters)

Máy bay có tầm bay khoảng 7.000 hải lý (khoảng 13.000km) đối với bản G650 tiêu chuẩn. Mẫu máy bay này có sức chứa từ 11 đến 19 hành khách tùy theo cấu hình nội thất (thường được chia thành 4 khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi, làm việc và bếp).

Dữ liệu công khai hiện chưa làm rõ cấu trúc sở hữu pháp lý, hình thức mua hoặc thuê cũng như mục đích sử dụng của từng máy bay.