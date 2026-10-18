Siêu dự án 12 tỷ USD lớn nhất lịch sử dầu khí Việt Nam đạt mốc mới: Đếm ngược "thời khắc vàng" quốc gia

Ngành năng lượng Việt Nam vừa chứng kiến một trong những cột mốc quan trọng. Vào chiều 30/9/2026, liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) - PTSC (thuộc Petrovietnam) đặt bút ký gói thầu EPC (thiết kế, mua sắm và thi công) Nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Ô Môn III.

Đây là mảnh ghép hạ nguồn quan trọng của chuỗi dự án Điện - Khí Lô B - Ô Môn, chuỗi năng lượng có tổng vốn gần 12 tỷ USD nối mỏ khí ngoài khơi với khu vực Tây Nam bộ. Lô B - Ô Môn là dự án lớn nhất lịch sử ngành dầu khí Việt Nam tính cho đến nay.

Khi khí từ biển về đến bờ (dự kiến năm 2027), chính những tổ máy như Ô Môn III sẽ biến chúng thành điện năng, phục vụ đất nước.

3 hợp phần của chuỗi dự án Điện - Khí Lô B - Ô Môn. Đồ họa do AI thực hiện.

Theo thông cáo của Tập đoàn Doosan Enerbility ngày 1/10, hợp đồng trị giá 840 tỷ won (khoảng 16.300 tỷ VND) được ký với Tập đoàn Petrovietnam; trong đó Doosan Enerbility lập liên danh với PTSC để đảm nhiệm toàn bộ công việc thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) và cung cấp tuabin hơi, thiết bị lõi của nhà máy.

Doosan Enerbility cũng sẽ cung cấp tuabin hơi, một bộ phận quan trọng của Ô Môn III. Đây sẽ là lần đầu tiên tuabin hơi của Doosan Enerbility được triển khai tại một nhà máy điện chu trình hỗn hợp ở Việt Nam.

"Trái tim bền vững" của nhà máy 1.155 MW

Nhà máy điện khí Ô Môn III sẽ được xây trong cùng khu phức hợp phát điện với Ô Môn IV (nhà máy mà Doosan Enerbility đã trúng thầu năm 2025), đặt tại vị trí cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 180km về phía Tây Nam.

Các đại diện cấp cao của Petrovietnam và Doosan Enerbility đặt bút ký gói EPC. Ảnh: Doosan Enerbility

Nhà máy điện này sẽ được thiết kế với tổng công suất 1.155 MW và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Sau khi hoàn thành, Ô Môn III được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định nguồn cung cấp điện cho khu vực phía Nam Việt Nam.

Điều làm nên giá trị của con số 1.155MW nằm ở công nghệ chu trình hỗn hợp (CCGT).

Khí thiên nhiên ban đầu được đốt cháy để quay tuabin khí, phát ra dòng điện đầu tiên. Tiếp đó, luồng khí thải còn rất nóng thay vì xả bỏ sẽ được đưa vào lò thu hồi nhiệt để tạo hơi nước, làm quay tuabin hơi (do Doosan Enerbility cung cấp) và phát thêm một lượt điện nữa.

Nhờ đó, chỉ với một lượng nhiên liệu đầu vào, nhà máy Ô Môn III có thể tạo ra điện hai lần.

Hình ảnh minh họa về công nghệ chu trình hỗn hợp (CCGT). Nguồn: Wattdirection

Cách làm này mang lại lợi thế về môi trường. Theo các đánh giá phổ biến trong ngành, tổ máy chu trình hỗn hợp hiện đại có hiệu suất vào khoảng 55-60%, cao hơn hẳn mức 35-40% của tổ máy chạy một chu trình.

Cùng một kWh điện, lượng khí đốt tiêu thụ ít hơn thì lượng CO₂ phát ra cũng thấp hơn. So với nhiệt điện than, phát thải CO₂ trên mỗi kWh của điện khí chu trình hỗn hợp thường chỉ bằng khoảng một nửa, đồng thời gần như không có bụi và lưu huỳnh.

Với Việt Nam, quốc gia cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050 (Net Zero 2050), đây là nguồn điện nền ổn định, đóng vai trò cầu nối trong lúc năng lượng tái tạo còn phụ thuộc nắng và gió.

Đếm ngược "thời khắc vàng" của dự án lớn nhất ngành dầu khí Việt Nam

Mốc 2027 là "thời khắc vàng" được cả ngành năng lượng Việt Nam chờ đợi: Dòng khí đầu tiên (First Gas) từ mỏ khí Lô B không muộn hơn quý III/2027 đang trở thành một mốc thời gian có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn.

Khi ấy, "kho báu khí" từ độ sâu 77m mới thật sự bắt đầu hành trình biến thành điện cho hàng chục triệu người.

Hình ảnh Thượng nguồn - Trung nguồn và Hạ nguồn của chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn của Việt Nam.

Theo Petrovietnam, chuỗi dự án Điện - Khí Lô B - Ô Môn có ba hợp phần: Khai thác khí ngoài khơi Tây Nam (Thượng nguồn); đường ống dẫn khí dài 431km (Trung nguồn); và cụm nhà máy điện khí Ô Môn (Hạ nguồn).

Thượng nguồn là dự án phát triển mỏ khí Lô B (bao gồm các lô 48/95 và 52/97) nằm tại vùng trũng Bể Malay - Thổ Chu, ngoài khơi Tây Nam Việt Nam, cách bờ biển Cà Mau khoảng 300 km. Ước tính, trữ lượng khí tại Lô B là 107 tỷ m3 khí, độ sâu nước khoảng 77m.

Giai đoạn 1A gồm giàn công nghệ trung tâm (CPP), giàn nhà ở, giàn đuốc, giàn đầu giếng, ba giàn thu gom và một tàu chứa, xuất condensate.

Trung nguồn là đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài 431km, tổng mức đầu tư 1,277 tỷ USD. Trong đó đường ống biển dài 329km và đường ống bờ dài 102km.

Khi hoàn thành, "huyết mạch" 431km sẽ đưa khí sạch từ mỏ Lô B vào thẳng cụm 4 nhà máy điện khí Ô Môn I-IV.

Hạ nguồn gồm 4 nhà máy Ô Môn I, II, III, IV, tổng công suất 3.810 MW. Trong đó Ô Môn III là mảnh ghép vừa được "chốt" nhà thầu EPC.

Ô Môn III có ý nghĩa vì vị trí của nó. Nhà máy Ô Môn I hoán đổi sang chạy khí Lô B, ba nhà máy còn lại xây mới. Theo kế hoạch được báo cáo cuối năm 2025, Ô Môn I chuyển đổi nhiên liệu năm 2027, Ô Môn IV dự kiến vận hành tháng 12/2028, Ô Môn II năm 2029, Ô Môn III vận hành thương mại tháng 5/2030.

Nhìn vào lịch đó có thể thấy Ô Môn III là nhà máy về đích sau cùng, và gói EPC vừa ký giúp nó chính thức bước vào giai đoạn thi công.

Cột mốc này là mắt xích quan trọng của phần Hạ nguồn, góp phần kiến tạo "thời khắc vàng" First Gas đạt được đúng theo kế hoạch.

Tham khảo: TCBC Tập đoàn Doosan Enerbility