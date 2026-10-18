Huy động 20 sà lan nặng 1.500 tấn xây siêu cầu vượt biển dài nhất Việt Nam: tổng vốn 11.849 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển 1 giờ xuống còn 5 phút

Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện là một hạng mục quan trọng thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, kết nối khu vực Hải An với đảo Cát Hải, nơi có cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện của Hải Phòng.

Dự án được khởi công vào tháng 2/2014, có tổng chiều dài 15,63 km, bao gồm phần đường dẫn và cầu. Riêng đoạn cầu vượt biển dài khoảng 5,44 km. Tổng mức đầu tư dự án là 11.849 tỷ đồng, trong đó vốn ODA Nhật Bản khoảng 10.049 tỷ đồng, phần vốn đối ứng trong nước khoảng 1.800 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công, công trường huy động hàng nghìn công nhân cùng hàng trăm máy móc, phương tiện. Đáng chú ý, lực lượng thi công sử dụng khoảng 20 sà lan trọng tải 1.500 tấn và hơn 200 thiết bị, máy móc phục vụ xây dựng.

Thi công giữa biển đặt ra nhiều thách thức về địa chất và thời tiết. Nền đất yếu, thủy triều thay đổi cùng gió bão ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công, vận chuyển vật liệu và lắp đặt các cấu kiện cầu.

Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Một trong những giải pháp đáng chú ý là công nghệ lắp ghép các khối bê tông đúc sẵn thành từng nhịp cầu dài khoảng 60 m bằng hệ thống cáp. Các cấu kiện được sản xuất trước, sau đó vận chuyển đến công trường để lắp đặt, giúp nhiều công đoạn có thể triển khai song song.

Hầm kỹ thuật dài 4,5 km bên trong cầu

Một chi tiết ít được chú ý của cầu Tân Vũ – Lạch Huyện là hệ thống hầm kỹ thuật nằm bên trong thân cầu, dài khoảng 4,5 km. Hệ thống này gồm 88 khoang bê tông đúc sẵn, mỗi khoang dài khoảng 60 m, được kết nối liên tiếp dọc theo công trình.

Không gian bên trong rộng khoảng 9 m, cao hơn 2,5 m, phục vụ công tác kiểm tra và bảo trì. Đây cũng là nơi bố trí hệ thống cáp dự ứng lực. Mỗi khoang có 12 bó cáp theo thông tin được công bố về kết cấu công trình.

Hầm có hệ thống chiếu sáng nhưng không mở cho người dân tham quan. Việc tiếp cận được dành cho nhân viên kỹ thuật nhằm phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn khai thác.

Mặt cầu rộng 16 m, được thiết kế với 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn. Hai tuyến đường dẫn ở hai đầu cầu cũng được bố trí 4 làn xe, ngăn cách bởi dải phân cách giữa rộng 3 m.

Rút hành trình ra đảo xuống còn 5 phút

Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện được đưa vào khai thác từ ngày 4/9/2017. Trước đó, việc di chuyển từ đất liền ra Cát Hải phụ thuộc vào phà, với thời gian hành trình khoảng 1 giờ. Khi tuyến đường mới đi vào hoạt động, thời gian di chuyển bằng ô tô giảm xuống còn khoảng 5 phút.

Công trình tạo kết nối trực tiếp giữa khu vực đất liền Hải Phòng với đảo Cát Hải và cảng Lạch Huyện, qua đó hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, phát triển logistics và nâng cao khả năng kết nối với các khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển trong khu vực.

Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện hiện là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đang được khai thác. Tuy nhiên, kỷ lục này dự kiến sẽ thay đổi khi cầu vượt biển Hòn Khoai tại Cà Mau hoàn thành. Dự án Hòn Khoai đang được triển khai với tổng chiều dài hơn 18 km và tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng.

Khi đưa vào sử dụng, cầu Hòn Khoai được kỳ vọng tạo tuyến kết nối trực tiếp từ đất liền ra đảo và cảng nước sâu Hòn Khoai, mở rộng mạng lưới giao thông và logistics tại khu vực cực Nam đất nước.