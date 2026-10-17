Theo dữ liệu từ chuyên trang hàng không quốc tế Planespotters, Việt Nam hiện có 3 đơn vị sở hữu máy bay thương gia Gulfstream G700 gồm THACO, Sun Group và một cái tên có phần lạ lẫm là CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng, một công ty có trụ sở tại TP.HCM.

Chiếc G700 của Tân Liên Phát Tân Cảng mang số đăng ký VN-A799, được vận hành bởi CTCP Hàng không Hải Âu (Hai Au Aviation).

Máy bay được bàn giao vào tháng 10/2025 - tức là chiếc G700 đầu tiên về tay doanh nghiệp Việt Nam. Chiếc máy bay này từng xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 11 cùng năm. Đến ngày 29/5/2026, chiếc VN-A799 tiếp tục được ghi lại hình ảnh tại sân bay quốc tế Budapest Ferenc Liszt, Hungary.

Gulfstream G700 thuộc dòng chuyên cơ đắt đỏ bậc nhất của hãng Gulfstream Aerospace (Mỹ), có giá tham khảo khoảng 80–85 triệu USD, tương đương 2.100–2.235 tỷ đồng, tùy cấu hình.

Mẫu máy bay này đạt tốc độ tối đa Mach 0,935, tức 93,5% tốc độ âm thanh, với tầm bay lên tới 14.353 km. Không gian bên trong được ví như một khách sạn trên không, có thể chia thành 5 khu vực sinh hoạt, bố trí phòng ngủ, phòng tắm, phòng họp và phục vụ tối đa 19 hành khách tùy cấu hình.

Bên trong Gulfstream G700

Từ công ty tiếp vận đến thương vụ tòa nhà 55 tầng

Tân Liên Phát Tân Cảng được thành lập năm 2002, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ vận tải, sau đó mở rộng sang bất động sản. Doanh nghiệp này có nhiều mối liên hệ đến một tỷ phú trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản.

Theo báo cáo của Saigon Ratings, vào gần cuối năm 2025, Tân Liên Phát Tân Cảng sở hữu xấp xỉ 100% vốn của Công ty TNHH Đầu tư Marina Center - phá nhân được thành lập để thực hiện thương vụ mua lại tòa nhà Saigon Marina IFC tại số 2 Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Công trình có 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m², được định vị ở phân khúc văn phòng hạng A+ và thương mại cao cấp.

Tân Liên Phát Tân Cảng đã mua rồi thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp sở hữu tòa nhà Saigon Marina IFC

Đến ngày 31/12/2025, Tân Liên Phát Tân Cảng đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Marina Center cho các cổ đông mới qua đó không còn liên quan đến tòa nhà này.

Vào tháng 9/2023, Tân Liên Phát Tân Cảng đã phát hành 2 lô trái phiếu có tổng trị giá 4.000 tỷ đồng. Toàn bộ số trái phiếu này đã đáo hạn vào thời điểm tháng 9/2026.

Theo thông tin tài chính gửi lên HNX, nửa đầu năm 2026, Tân Liên Phát Tân Cảng có lãi sau thuế 220 tỷ đồng sau khi lỗ 41 tỷ và 144 tỷ trong năm 2024 và 2025.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty đạt lần lượt là 12.290 tỷ và 1.664 tỷ đồng.



