DOJI được vinh danh thương hiệu quốc gia Việt Nam 16 năm liên tiếp

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã trải qua 23 năm triển khai với sự phối hợp của các Bộ, Ngành, địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Kiên định ba giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, chương trình đã góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Giai đoạn 2020 - 2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Đây là những kết quả đáng tự hào, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt.

Năm nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI được vinh danh cùng 227 doanh nghiệp thương hiệu tiêu biểu khác, đánh dấu 16 năm liên tiếp được vinh danh, khẳng định hành trình bền bỉ xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và củng cố niềm tin với khách hàng.

Đáng chú ý, kỳ xét chọn năm 2026 được triển khai với hệ thống tiêu chí mới, trong đó nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 lên 300 điểm, chiếm 30% tổng số điểm. Nội dung đánh giá cũng chú trọng hơn đến nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành, lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ.

Trong 499 sản phẩm được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI có 4 sản phẩm/dịch vụ tiêu biểu được đạt tiêu chí xét chọn bao gồm: Trang sức kim cương Diamond House; Trang sức cưới Wedding Land; Vàng - bạc mỹ nghệ Kim Bảo Phúc và Dịch vụ giám định kim cương, đá quý, kim loại quý DOJILAB.

Diamond House – Nơi hội tụ giá trị kim cương và nghệ thuật chế tác.

Là thương hiệu nổi bật trong hệ sinh thái trang sức DOJI, Diamond House quy tụ hàng ngàn sản phẩm trang sức gắn kim cương và đá quý. Nổi bật là các thiết kế trang sức gắn kim cương Shining Heart được nhiều khách hàng yêu thích nhờ vẻ đẹp tinh xảo và hiệu ứng quang học đặc biệt 8 trái tim – 8 mũi tên, tôn vinh những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ. Tiêu biểu, BST Blooming Rose lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những đóa hồng đang độ nở rộ, trong khi BST Fire on Flame kết hợp giữa viên chủ Shining Heart và kỹ thuật cắt CNC ổ đá tạo nên “độ lửa” gợi liên tưởng đến ngọn lửa rực cháy, thể hiện vẻ đẹp cuốn hút và tràn đầy sức sống.

Những năm gần đây, Diamond House tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với các thiết kế trang sức kim cương TrenD, đa dạng kiểu dáng thiết kế và kỹ thuật cắt mài. Các BST Lady Boss, Darling Girl, The Muse thể hiện những sắc thái phong cách khác nhau, từ bản lĩnh, hiện đại, đến nữ tính và giàu cảm hứng sáng tạo. Sự đa dạng này đưa trang sức kim cương đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng, trong đó có nhóm khách hàng trẻ, khách hàng công sở, với mức ngân sách vừa phải. Không chỉ đa dạng về sản phẩm, Diamond House còn chú trọng xây dựng trải nghiệm mua sắm tinh tế thông qua quy trình tư vấn và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Wedding Land – Trang sức kể câu chuyện tình yêu.

Là thương hiệu chuyên về trang sức cưới của DOJI, Wedding Land theo đuổi định hướng “đa dạng mẫu mã – đa dạng ngân sách”, để mỗi cặp đôi đều có thể tìm thấy chiếc nhẫn đính hôn hay cặp nhẫn cưới phù hợp với mong muốn của mình.

Kim cương tự nhiên là chất liệu chủ đạo trong các thiết kế trang sức cưới DOJI. Tuy nhiên, thay vì giới hạn lựa chọn ở những viên kim cương chủ lớn, thương hiệu đa dạng trong cách thiết kế với nhiều giải pháp như kết hợp viên chủ kích thước vừa phải như dòng sản phẩm Mono, sử dụng dải kim cương tấm hay những cách tạo điểm nhấn tinh tế khác như dòng sản phẩm Salsa. Nhờ đó, Wedding Land mang đến nhiều lựa chọn về kiểu dáng và mức ngân sách, dần trở thành điểm đến tin cậy của nhiều cặp đôi trên hành trình tìm kiếm những chiếc nhẫn ghi dấu ngày trọng đại.

Kim Bảo Phúc – Giá trị vàng trong những trao gửi ý nghĩa.

Không chỉ phát triển các dòng trang sức, DOJI còn tiên phong khai mở thị trường quà tặng vàng, bạc mỹ nghệ với thương hiệu Kim Bảo Phúc. Kim Bảo Phúc liên tục cập nhật các công nghệ phủ vàng tiên tiến như Nano và Electroforming, góp phần tạo nên những sản phẩm tượng, tranh có độ bền màu cao, giúp vẻ đẹp của sản phẩm được duy trì theo thời gian. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu không ngừng mở rộng thiết kế và đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhiều nhu cầu biếu tặng, từ quà dành cho gia đình, người thân đến quà tặng đối tác và doanh nghiệp.

Giữ vai trò đặc biệt trong hệ sinh thái DOJI, DOJILAB là trung tâm giám định uy tín, đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm của DOJI. Hoạt động giám định góp phần cung cấp cơ sở chính xác, minh bạch về các đặc tính của sản phẩm, qua đó mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình lựa chọn và sở hữu vàng bạc đá quý.

Bên cạnh những dòng sản phẩm được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI được nhiều khách hàng lựa chọn với các dòng sản phẩm đa dạng khác như: Vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng, bạc Ngân Bảo, trang sức vàng 24K công nghệ 5D… Hệ sinh thái này được đưa đến gần khách hàng thông qua mạng lưới gần 200 trung tâm DOJI trên toàn quốc.

Việc tiếp tục được vinh danh tại Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026, với 16 năm liên tiếp được ghi nhận, là dấu mốc cho hành trình DOJI không ngừng xây dựng, phát triển và khẳng định uy tín, vị thế thương hiệu. Trên nền tảng những giá trị đã được bồi đắp trong suốt 32 năm, DOJI tiếp tục hoàn thiện chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển hệ sinh thái thương hiệu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, chắp cánh thương hiệu trang sức Việt Nam sánh vai cùng các thương hiệu trong khu vực.