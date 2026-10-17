Công an bất ngờ kiểm tra cửa hàng Dương Dolce, khởi tố Nguyễn Văn Dương SN 2000

Ngày 16/10/2026, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 21/9/2026, Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra cửa hàng Dương Dolce, địa chỉ tại thôn Thanh Tân, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên, do Nguyễn Văn Dương, sinh năm 2000, trú tại thôn Chi Lăng, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên làm chủ hộ kinh doanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang trưng bày để bán số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm: 270 đôi dép giả nhãn hiệu HERMÈS; 12 đôi giày giả nhãn hiệu DIOR; 08 đôi giày giả nhãn hiệu GUCCI và 125 bộ quần áo giả nhãn hiệu adidas. Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết là 222.600.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dương. Ảnh: CA Hưng Yên

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 28/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dương về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh tang vật của vụ án:

Ảnh: CA Hưng Yên

Ảnh: CA Hưng Yên

Ảnh: CA Hưng Yên

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thời gian tới, Công an xã Hưng Hà tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn.