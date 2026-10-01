Bán bê tông, vữa khô cho công ty của Vingroup, một doanh nghiệp báo lãi tăng 136%, vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán SCL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần hơn 263 tỷ đồng, tăng gần 98% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, tăng 136%.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 109 tỷ đồng, tăng 129%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 36% lên 41%, cho thấy hiệu quả kinh doanh được cải thiện cùng với đà mở rộng doanh thu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sông Đà Cao Cường đạt gần 666 tỷ đồng doanh thu, tăng 81%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 94 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 67% kế hoạch doanh thu nhưng hoàn thành hơn 110% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026. Số lãi sau 9 tháng thậm chí cao hơn khoảng 46% lợi nhuận của cả năm 2025.

Từ tro xỉ nhiệt điện đến những đại công trường Vingroup

Sông Đà Cao Cường được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực xử lý tro xỉ nhiệt điện và sản xuất vật liệu xây dựng. Các sản phẩm chủ lực gồm tro bay, bê tông khí chưng áp, tấm panel bê tông nhẹ, vữa khô trộn sẵn và các loại keo, vật liệu phục vụ thi công.

Trong đó, vữa khô SCL-Mortar được sản xuất từ tro bay kết hợp các nguyên liệu khác, có thể sử dụng trực tiếp tại công trường sau khi phối trộn với nước. So với phương pháp trộn vữa truyền thống, sản phẩm giúp giảm công đoạn chuẩn bị, hạn chế hao hụt và thuận tiện hơn trong việc kiểm soát chất lượng.

Sông Đà Cao Cường từng công bố sản phẩm vữa khô của mình được nhiều nhà thầu lớn sử dụng, trong đó có Vinhomes, VinCons, Coteccons, Delta, Hòa Bình và Newtecons.

Đặc biệt, sản phẩm của công ty đã được cung cấp cho các dự án thuộc hệ sinh thái Vingroup như Vinhomes Ocean Park tại Hưng Yên và Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng.

Mối quan hệ với VinCons cũng thể hiện rõ trong báo cáo tài chính của Sông Đà Cao Cường. Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp ghi nhận gần 68 tỷ đồng phải thu từ Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons, tăng 41% so với đầu năm.

Khoản công nợ này chiếm khoảng 59% tổng phải thu khách hàng ngắn hạn của Sông Đà Cao Cường, đồng thời là khoản phải thu lớn nhất trong số các khách hàng được doanh nghiệp thuyết minh riêng.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Sông Đà Cao Cường cũng đang đầu tư mở rộng năng lực sản xuất. Tại đại hội cổ đông năm 2026, công ty cho biết đang thúc đẩy dự án nhà máy sản xuất tấm panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch tại Phả Lại, đồng thời nghiên cứu mở rộng sản xuất tại khu vực Vĩnh Hảo, Lâm Đồng.

Đặc biệt, bê tông khí chưng áp và vữa khô là những sản phẩm phù hợp với xu hướng công nghiệp hóa hoạt động xây dựng, khi các công trường ngày càng yêu cầu thi công nhanh, tiết kiệm nhân công và giảm hao hụt vật liệu.

VinCons và khối lượng công việc khổng lồ từ các siêu dự án

Đằng sau hoạt động cung cấp vật liệu của Sông Đà Cao Cường là nhu cầu xây dựng rất lớn của hệ sinh thái Vingroup.

Tháng 12/2025, VinCons công bố kế hoạch tuyển dụng tới 100.000 công nhân xây dựng trên toàn quốc, phục vụ hàng loạt đại đô thị, tổ hợp thương mại, công nghiệp và dịch vụ. Lực lượng tuyển dụng trải rộng từ thợ xây, trát, ốp lát, sơn bả đến công nhân cốt thép, bê tông, cơ điện và hoàn thiện công trình.

Đến tháng 3/2026, Vingroup tiếp tục công bố mô hình tổ chức bốn doanh nghiệp xây dựng chuyên biệt gồm VinCons, SGC, Vin Alpha và Vin Landscape. Trong đó, VinCons đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng dân dụng và công nghiệp tại các đại đô thị, khu phức hợp thương mại - dịch vụ và những dự án quy mô lớn.

Khối lượng công việc của VinCons thể hiện qua danh mục dự án đang triển khai.

Theo website chính thức của doanh nghiệp, riêng tại Hưng Yên, VinCons tham gia Vinhomes Ocean Park 2 với diện tích quy hoạch 486 ha, tổng mức đầu tư 33.000 tỷ đồng và Vinhomes Ocean Park 3 rộng gần 294 ha, vốn đầu tư khoảng 32.661 tỷ đồng.

Tại Hải Phòng, Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên có quy mô khoảng 887 ha. Trong khi đó, VinCons còn tham gia dự án khu đô thị tại Đông Anh, Hà Nội, rộng 265 ha với vốn đầu tư dự kiến gần 34.900 tỷ đồng, cùng nhiều công trình nhà ở, thương mại tại các địa phương khác.

Quy mô này kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng, đặc biệt là bê tông nhẹ, vữa xây, vữa trát và các loại vật liệu hoàn thiện. Không chỉ số lượng công trình, tiến độ thi công đồng loạt cũng đặt ra yêu cầu về năng lực cung ứng liên tục, chất lượng đồng đều và khả năng vận chuyển vật liệu tới công trường.



