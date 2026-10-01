Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Cập nhật BCTC sáng 16/10: Một DN lãi tăng hơn 327 lần cùng kỳ, công ty ô tô báo lỗ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC sáng 16/10: Một DN lãi tăng hơn 327 lần cùng kỳ, công ty ô tô báo lỗ

SJ Group (Sudico, mã SJS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.265 tỷ đồng, tăng 32.099%, tương đương gấp gần 322 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.792 tỷ đồng, tăng 713%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

Cập nhật BCTC sáng 16/10: Một DN lãi tăng hơn 327 lần cùng kỳ, - Ảnh 1.

SJ Group (Sudico, mã SJS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.265 tỷ đồng, tăng 32.099%, tương đương gấp gần 322 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.012 tỷ đồng, gấp 327 lần quý 3/2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.792 tỷ đồng, tăng 713%. 

Cập nhật BCTC sáng 16/10: Một DN lãi tăng hơn 327 lần cùng kỳ, - Ảnh 2.

Vinahud (VHD) báo lỗ trước thuế 1 tỷ đồng trong quý 3/2026, thu hẹp so với khoản lỗ 9 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 61 tỷ đồng.

Dệt may Huế (HDM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 51 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 146 tỷ đồng, giảm 2%.

Ô tô Giải Phóng (GGG) báo lỗ trước thuế 6 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 15 tỷ đồng, so với khoản lỗ 11 tỷ đồng cùng kỳ.

Thép Nhà Bè (TNB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 3 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 13 tỷ đồng, tăng 194%.

Thủ Đức VNSteel (TDS) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 4 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18 tỷ đồng, tăng 129%.

Cập nhật BCTC sáng 16/10: Một DN lãi tăng hơn 327 lần cùng kỳ, - Ảnh 3.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị sản xuất hơn 700.000 tấn thép ray đường sắt cao tốc và thép hình mỗi năm, bắt tay “ông lớn” luyện kim hơn 100 năm tuổi của Italy

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị sản xuất hơn 700.000 tấn thép ray đường sắt cao tốc và thép hình mỗi năm, bắt tay “ông lớn” luyện kim hơn 100 năm tuổi của Italy Nổi bật

Chỉ 3 ngày sau khi trở lại ghế CEO, bà Nguyễn Thị Như Loan có thêm 137 tỷ đồng, cổ phiếu trắng bên bán

Chỉ 3 ngày sau khi trở lại ghế CEO, bà Nguyễn Thị Như Loan có thêm 137 tỷ đồng, cổ phiếu trắng bên bán Nổi bật

Công ty bất động sản lãi đột biến 1.000 tỷ đồng, gấp 327 lần cùng kỳ trong quý 3/2026 nhờ một dự án

Công ty bất động sản lãi đột biến 1.000 tỷ đồng, gấp 327 lần cùng kỳ trong quý 3/2026 nhờ một dự án

00:06 , 16/10/2026
So găng 2 'chiến thần' châu Âu được tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long chọn bắt tay làm thép ray đường sắt

So găng 2 'chiến thần' châu Âu được tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long chọn bắt tay làm thép ray đường sắt

00:03 , 16/10/2026
Phần lớn các công ty không chết vì đói, mà chết vì bội thực: Cựu CEO LEGO tiết lộ bài học cứu đế chế đồ chơi khỏi khủng hoảng

Phần lớn các công ty không chết vì đói, mà chết vì bội thực: Cựu CEO LEGO tiết lộ bài học cứu đế chế đồ chơi khỏi khủng hoảng

00:02 , 16/10/2026
Vừa rót 1.300 tỷ vào chủ Kem Tràng Tiền, lại muốn chi 540 tỷ mua Tài chính Điện lực: Leadvisors Capital là ai?

Vừa rót 1.300 tỷ vào chủ Kem Tràng Tiền, lại muốn chi 540 tỷ mua Tài chính Điện lực: Leadvisors Capital là ai?

00:01 , 16/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên