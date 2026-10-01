Cập nhật BCTC sáng 16/10: Một DN lãi tăng hơn 327 lần cùng kỳ, công ty ô tô báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

SJ Group (Sudico, mã SJS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.265 tỷ đồng, tăng 32.099%, tương đương gấp gần 322 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.012 tỷ đồng, gấp 327 lần quý 3/2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.792 tỷ đồng, tăng 713%.

Vinahud (VHD) báo lỗ trước thuế 1 tỷ đồng trong quý 3/2026, thu hẹp so với khoản lỗ 9 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 61 tỷ đồng.

Dệt may Huế (HDM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 51 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 146 tỷ đồng, giảm 2%.

Ô tô Giải Phóng (GGG) báo lỗ trước thuế 6 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 15 tỷ đồng, so với khoản lỗ 11 tỷ đồng cùng kỳ.

Thép Nhà Bè (TNB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 3 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 13 tỷ đồng, tăng 194%.

Thủ Đức VNSteel (TDS) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 4 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18 tỷ đồng, tăng 129%.