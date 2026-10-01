So găng 2 'chiến thần' châu Âu được tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long chọn bắt tay làm thép ray đường sắt

Ngày 15/10, VinMetal thuộc Tập đoàn Vingroup công bố ký hợp đồng với Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (Italy) về việc cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình tại Hà Tĩnh.

Theo hợp đồng, Danieli phụ trách thiết kế, chế tạo, cung cấp và chạy thử các thiết bị lõi cho dây chuyền có công suất hơn 700.000 tấn/năm. Đây là một phần của Tổ hợp Gang thép VinMetal tại Khu kinh tế Vũng Áng, có công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 6 triệu tấn/năm và định hướng mở rộng lên 20 triệu tấn/năm.

Trước Vingroup, tháng 5/2025, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long đã ký hợp đồng với SMS Group (Đức) để cung cấp dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình công suất 700.000 tấn/năm tại Dung Quất, Quảng Ngãi. Nhà máy được lên kế hoạch cho ra những sản phẩm ray đầu tiên trong quý I/2027.

Cả SMS Group và Danieli đều là những nhà cung cấp thiết bị luyện kim có lịch sử lâu đời tại châu Âu, từng tham gia nhiều dự án sản xuất thép ray trên thế giới.

SMS Group: Tập đoàn gia đình 155 năm tuổi, doanh thu hơn 3,6 tỷ euro

SMS Group có nguồn gốc từ một xưởng rèn do Carl Eberhard Weiss thành lập năm 1871 tại Đức. Từ một cơ sở sản xuất cơ khí, doanh nghiệp mở rộng thông qua các thương vụ sáp nhập và mua lại, trở thành nhà cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ cho ngành luyện kim.

Hoạt động của SMS Group gắn với gia đình Weiss qua nhiều thế hệ. Một trong những nhân vật nổi bật là Heinrich Weiss, người gia nhập doanh nghiệp năm 1968 và bắt đầu đảm nhận vai trò lãnh đạo từ năm 1971.

Đến nay, SMS Group vẫn là doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình, không niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ năm 2016, toàn bộ cổ phần được tập trung tại Familie Weiss Foundation, quỹ do gia đình Weiss thành lập.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, SMS Group ghi nhận doanh thu 3,629 tỷ euro, giảm 10% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng 8,2%, đạt 145 triệu euro.

Giá trị đơn hàng ký mới trong năm đạt 3,973 tỷ euro, tăng gần 10%. Đến cuối năm 2025, tập đoàn có lượng đơn hàng tồn đọng trị giá 6,444 tỷ euro, cao hơn khoảng 1,8 lần doanh thu cả năm.

SMS Group cũng dành 157 triệu euro cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ trong năm 2025. Mảng dịch vụ kỹ thuật, bảo trì thiết bị, phụ tùng và hỗ trợ vận hành đóng góp khoảng 24% doanh thu.

Tập đoàn có hơn 13.300 nhân sự bình quân trong năm 2025, hoạt động tại nhiều thị trường trên thế giới.

Trong lĩnh vực thép ray, SMS Group đã tham gia cung cấp dây chuyền sản xuất từ năm 1990. Theo thông tin công bố tại lễ ký kết với Hòa Phát, tập đoàn đã cung cấp 14 dây chuyền trên toàn cầu, phục vụ các dự án đường sắt tại Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu và Trung Đông.

Tại Việt Nam, SMS Group không phải đối tác mới của Hòa Phát. Trước hợp đồng sản xuất thép ray, doanh nghiệp Đức từng cung cấp nhiều hạng mục thiết bị cho các khu liên hợp gang thép của Hòa Phát tại Hải Dương và Dung Quất.

Hợp đồng ký tháng 5/2025 bao gồm thiết kế, cung cấp và lắp đặt dây chuyền cán thép ray, với các hệ thống cán đảo chiều, kiểm tra biên dạng bằng laser, phát hiện khuyết tật không phá hủy và tôi cứng đầu ray.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, khoảng 90% các nhà sản xuất ray đường sắt tốc độ cao trên thế giới sử dụng công nghệ của SMS Group.

Ông Long cũng chia sẻ rằng Hòa Phát có nguyên tắc phải trực tiếp tìm hiểu những dự án mà đối tác đã triển khai trước khi quyết định mua thiết bị. Doanh nghiệp đã nghiên cứu các nhà máy tại Pháp, Tây Ban Nha và đặc biệt là Trung Quốc trước khi lựa chọn SMS Group.

Dây chuyền của Hòa Phát được thiết kế sản xuất ray dài tới 100 m, bên cạnh các loại ray đường sắt đô thị, ray cầu trục, thép hình và thép đặc biệt phục vụ công nghiệp.

Danieli: Tập đoàn Italy hơn 100 năm tuổi, từng cung cấp thiết bị cho các nhà máy thép ray tại Mỹ và châu Âu

Danieli có lịch sử bắt đầu từ năm 1914, khi gia đình Danieli tham gia hoạt động luyện thép tại Italy. Đến năm 1948, Mario Danieli thành lập doanh nghiệp chế tạo thiết bị tại Buttrio, ban đầu sản xuất các dụng cụ cơ khí nhỏ.

Từ thập niên 1960, Danieli mở rộng sang thiết kế và chế tạo máy cán thép, sau đó phát triển các dây chuyền đúc liên tục và tổ hợp luyện kim.

Năm 1984, Danieli niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Milan. Một năm sau, phần lớn cổ phần phổ thông được mua lại bởi SIND, công ty đầu tư thuộc các gia đình Danieli và Benedetti.

Khác với SMS Group chủ yếu cung cấp công nghệ và thiết bị, Danieli còn trực tiếp tham gia sản xuất thép thông qua công ty Acciaierie Bertoli Safau (ABS). Hoạt động kinh doanh của tập đoàn được chia thành hai mảng chính là sản xuất thiết bị luyện kim và sản xuất thép.

Theo kết quả kinh doanh niên độ 2025–2026, kết thúc ngày 30/6/2026, Danieli ghi nhận doanh thu 3,83 tỷ euro, giảm khoảng 9% so với niên độ trước.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông tập đoàn đạt 230,4 triệu euro, tăng gần 5%. EBITDA đạt 438,9 triệu euro, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Cuối tháng 6/2026, giá trị đơn hàng tồn đọng của Danieli đạt 6,038 tỷ euro, tăng so với mức 5,384 tỷ euro một năm trước. Tập đoàn có 10.088 nhân sự.

Trong ngành thép ray, Danieli đã cung cấp công nghệ và thiết bị cho nhiều doanh nghiệp quốc tế như voestalpine của Áo, Mechel của Nga và Rocky Mountain Steel Mills tại Mỹ.

Một trong những dự án tiêu biểu là nhà máy voestalpine tại Donawitz, Áo, nơi sản xuất các loại ray chất lượng cao. Danieli phát triển những công nghệ như cán ray SQR, cán tinh chính xác PSP và tôi cứng đầu ray RH², phục vụ kiểm soát kích thước, độ bền và khả năng chống mài mòn của sản phẩm.

Theo Vingroup, Danieli đã tham gia hơn 1.000 dự án dây chuyền luyện, đúc và cán thép trên toàn cầu.

Với hợp đồng tại Hà Tĩnh, tập đoàn Italy sẽ cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền thép ray và thép hình của VinMetal, phục vụ nhu cầu vật liệu cho các tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu cảng và công trình công nghiệp.

Hòa Phát và Vingroup còn có chung một đối tác công nghệ luyện kim từ Anh

Bên cạnh SMS Group và Danieli, Hòa Phát và VinMetal còn có một đối tác nước ngoài khác là Primetals Technologies, doanh nghiệp công nghệ luyện kim có trụ sở tại London, Anh.

Primetals Technologies là doanh nghiệp công nghệ luyện kim có trụ sở tại London (Anh), thành lập năm 2015 từ liên doanh giữa Siemens (Đức) và Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản). Từ đầu năm 2023, tập đoàn công nghiệp Nhật Bản Mitsubishi Heavy Industries đã sở hữu 100% doanh nghiệp này.

Hòa Phát đã hợp tác với Primetals từ nhiều năm trước. Tháng 3/2022, Primetals công bố hợp đồng cung cấp dây chuyền đúc và cán thép cuộn cán nóng cho Hòa Phát tại Dung Quất.

Đến tháng 4/2025, Hòa Phát tiếp tục ký hợp đồng mua dây chuyền đúc và cán thép chất lượng cao với công suất cán 500.000 tấn/năm. Hệ thống này được thiết kế để sản xuất các sản phẩm như thép làm tanh lốp ô tô, thép vòng bi, thép dự ứng lực và các loại thép đặc biệt khác.

Dây chuyền còn có khả năng bố trí thiết bị đúc phôi lớn phục vụ sản xuất thép ray và thép hình. Hòa Phát lựa chọn Primetals cho công đoạn đúc phôi và một số sản phẩm thép chất lượng cao, trong khi SMS Group cung cấp dây chuyền cán ray chuyên dụng.

Tháng 6/2026, Primetals thông báo dây chuyền đúc và cán thép cuộn cán nóng tại Dung Quất đã được đưa vào hoạt động. Dự án gồm hai máy đúc phôi tấm, một dây chuyền cán nóng và các hệ thống tự động hóa, với công suất bổ sung khoảng 5,5 triệu tấn/năm.

Về phía Vingroup, ngày 7/5/2026, VinMetal và Primetals ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển tổ hợp thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Theo thỏa thuận, Primetals đảm nhận vai trò tích hợp công nghệ tổng thể, kết nối các công đoạn luyện gang, luyện thép và cán thép thành phẩm.

Đến ngày 26/6, VinMetal tiếp tục ký hợp đồng chính thức với Primetals về việc cung cấp công nghệ luyện thép, đúc liên tục và cán thép cho tổ hợp Hà Tĩnh. Hạng mục thiết bị gồm ba lò chuyển BOF công suất 200 tấn mỗi lò, hệ thống tinh luyện, máy đúc phôi thanh, máy đúc phôi tấm và các dây chuyền cán thép.



