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Công ty bất động sản lãi đột biến 1.000 tỷ đồng, gấp 327 lần cùng kỳ trong quý 3/2026 nhờ một dự án

| | Doanh nghiệp

Công ty bất động sản lãi đột biến 1.000 tỷ đồng, gấp 327 lần cùng kỳ trong quý 3/2026 nhờ một dự án

Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức - Hà Nội. Tổng diện tích đất quy hoạch cho xây dựng khu đô thị mới là 189,7 ha.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, SJ Group - Sudico (mã CK: SJS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.785 tỷ đồng, gấp 67 lần quý 3/2025. Giá vốn hàng bán đạt 499 tỷ đồng, tăng 2.425%. Lợi nhuận gộp đạt 1.286 tỷ đồng, gấp 185 lần cùng kỳ.

Trong quý 3/2026, doanh thu hoạt động tài chính đạt  triệu đồng, tăng 19%. Chi phí tài chính đạt 3,2 tỷ đồng, tăng %.

Chi phí bán hàng phát sinh 8,38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng, tăng 564%.

Sau khi trừ các chi phí, SJ Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.265 tỷ đồng, gấp 322 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.012 tỷ đồng, gấp 327 lần quý 3/2025.

Trong văn bản giải trình, SJ Group cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 tăng so với cùng kỳ do công ty tiếp tục kinh doanh dự án Nam An Khánh trong quý 3/2026.

Tại ngày 30/9/2026, người mua trả tiền trước tại dự án Nam An Khánh giảm còn gần 13,4 tỷ đồng, từ mức gần 679 tỷ đồng đầu năm. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.543 tỷ đồng, tăng 586% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.792 tỷ đồng, tăng 713%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.432 tỷ đồng, tăng 720%.

Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức - Hà Nội. Dự án Nam An Khánh có diện tích sử dụng đất là 288,8 ha, trong đó 15,3 ha trong dự án khu vực xã An Khánh được quy hoạch làm khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất. Tổng diện tích đất quy hoạch cho xây dựng khu đô thị mới là 189,7 ha.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của SJ Group đạt 8. tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho hơn 4.773 tỷ đồng, dự phòng gần 4,7 tỷ đồng. Chủ yếu hàng tồn kho đến từ dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh 4.001 tỷ đồng.

Công ty bất động sản lãi đột biến 1.000 tỷ đồng, gấp 327 lần cùng kỳ trong quý 3/2026 nhờ một dự án - Ảnh 2.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/09/2026 đạt 3.785 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 1.482 tỷ đồng, giảm 41%. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 563 tỷ đồng, dài hạn đạt gần 920 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 4.871 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm.

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Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

Sự kiện: F Data

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