FPT: Tái sinh hay tính sai?

Cổ phiếu FPT chấm dứt “cơn ác mộng” 15 phiên không tăng liên tiếp bằng một pha đi ngược thị trường ấn tượng. Cổ phiếu này đóng cửa phiên 14/10 tăng 1,4% lên mức 57.100 đồng/cp. Kỳ vọng “tái sinh” lại nhen nhóm với cổ đông FPT sau cú lao dốc xuống vùng đáy 3 năm.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là khối ngoại vẫn tiếp tục xả hàng. Sau 9 phiên liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng gần 550 tỷ đồng trên FPT. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, FPT bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng hơn 15.000. tỷ đồng, xếp thứ 2 toàn sàn chứng khoán chỉ sau VHM.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT cũng theo đó giảm xuống dưới 28%, room ngoại “hở” gần 360 triệu đơn vị. Đây là con số kỷ lục đối với cổ phiếu công nghệ hàng đầu Việt Nam. Trong quá khứ, FPT từng rất hút vốn ngoại, thậm chí có giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài chấp nhận trả chênh đến 20% thị giá để mua thoả thuận ngoài sàn do cổ phiếu này thường xuyên kín room.

Thực tế, từ giữa năm 2024, khi FPT vẫn đang trên đường tìm đến đỉnh lịch sử, khối ngoại đã bắt đầu có động thái chốt lời cổ phiếu này. Sức hấp dẫn của FPT giảm đáng kể từ đầu 2025 khi các mô hình AI giá rẻ xuất hiện. Mối lo ngại từ việc AI ngày càng hoàn thiện ảnh hưởng đến nhu cầu Outsourcing - mảng thế mạnh của FPT tạo nên làn sóng đánh giá lại từ phía nhà đầu tư nước ngoài.

Dưới áp lực từ khối ngoại, cổ phiếu FPT giảm khá nhanh. Sau chưa đầy 2 năm kể từ khi lập đỉnh lịch sử cuối tháng 1/2025, vốn hóa thị trường của tập đoàn công nghệ này đã “bốc hơi” một nửa, hiện chỉ còn khoảng 108.000 tỷ đồng. Từ vị thế là doanh nghiệp tư nhân có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán khi bước vào năm 2025, FPT giờ đây không còn nằm trong top 10.

Rõ ràng, một phiên tăng điểm mang tính giải toả là tín hiệu tích cực với FPT nhưng nỗi lo vẫn còn hiện hữu. Trong một báo cáo mới đây của Chứng khoán BIDV (BSC), FPT bị đánh giá có nguy cơ không đáp ứng điều kiện duy trì trong rổ VN-Diamond nếu tỷ lệ sở hữu nước ngoài không được cải thiện.

BSC ước tính tỷ lệ sở hữu bình quân của khối ngoại trong giai đoạn tháng 10/2026 đến tháng 3/2027 cần đạt trên 37% để đáp ứng ngưỡng xét duyệt. Đây là điều không đơn giản trong bối cảnh dòng vốn ngoại chưa có dấu hiệu đảo chiều. Nếu không đạt yêu cầu, FPT có thể bị đưa vào danh sách chờ loại trong kỳ đánh giá tháng 4/2027, trước khả năng rời rổ vào tháng 10/2027.

Tín hiệu tích cực từ hoạt động kinh doanh

Trong “cơn bĩ cực” khi cổ phiếu liên tục giảm mạnh dưới áp lực từ khối ngoại, FPT vẫn có điểm tựa đến từ hoạt động kinh doanh. 8 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu 35.408 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.648 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,5% và 17,5% so với cùng kỳ. Dù tăng trưởng chưa về lại mức đỉnh cao nhưng lượng hợp đồng ký mới tại thị trường quốc tế đang mang đến những tín hiệu tích cực khi đạt 33.285 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ.

Đây là cơ sở để FPT duy trì nguồn công việc trong những kỳ tiếp theo, bất chấp những thay đổi về công nghệ và môi trường kinh doanh. Theo báo cáo gần đây của TCBS Research, AI cũng có thể mở ra nguồn tăng trưởng mới cho tập đoàn thông qua các dịch vụ chuyển đổi số, phân tích dữ liệu và hạ tầng AI, dù hiệu quả dài hạn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Đáng chú ý, quy mô nhân sự của FPT tiếp tục tăng. Theo số liệu FPT công bố, đến ngày 30/9/2026, tổng số nhân sự trên toàn hệ sinh thái, bao gồm 7 công ty con và 4 công ty liên kết, đạt gần 90.000 người, tăng thêm 3.682 người so với cuối năm 2025. Số lượng nhân sự tăng tập trung chủ yếu cho hoạt động của khối Công nghệ, các dự án công nghệ mới và thúc đẩy kinh doanh.

Diễn biến tại FPT cùng chiều với tín hiệu khởi sắc trở lại trên thị trường lao động công nghệ tại Ấn Độ sau giai đoạn trầm lắng. Theo dữ liệu của Xpheno, tháng 10/2026, số vị trí công nghệ đang tuyển dụng tại Ấn Độ đạt khoảng 123.000, cao nhất trong 18 tháng và tăng 17% so với cùng kỳ. Lĩnh vực dịch vụ CNTT ghi nhận khoảng 66.000 vị trí tuyển dụng, tăng 16% so với tháng trước.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/10 vừa qua, FPT và Pasqal đã đề xuất hợp tác đưa máy tính lượng tử về Việt Nam, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ. Trọng tâm của đề xuất này hai bên sẽ trao đổi gồm nghiên cứu chung về thuật toán và ứng dụng điện toán lượng tử; hợp tác phát triển, chế tạo máy tính lượng tử; đào tạo nhân lực chuyên sâu và hợp tác kinh doanh.

Nhìn chung, trong bối cảnh kinh doanh ổn định, khi cổ phiếu chiết khấu sâu, cầu bắt đáy xuất hiện là điều không quá khó hiểu. Tuy nhiên, còn quá sớm để kỳ vọng vào một nhịp hồi phục thực sự rõ rệt và tạo bàn đạp cho sự trở lại trong tương lai. FPT vẫn cần những cú huých mạnh mẽ hơn từ hoạt động kinh doanh, cho thấy khả năng thích nghi trong chuỗi giá trị mà AI tạo ra.