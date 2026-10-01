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Ông Dương Sơn Bá bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo quan trọng về nhân sự

| | Thị trường chứng khoán

Ông Dương Sơn Bá bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo quan trọng về nhân sự

Doanh nghiệp phát đi thông báo quan trọng về biến động nhân sự.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo quyết định ngày 13/10/2026, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Dương Sơn Bá. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Động thái này diễn ra gần 5 tháng sau khi ông Dương Sơn Bá bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong thông báo mới nhất, Nhiệt điện Hải Phòng không nêu cụ thể lý do miễn nhiệm, đồng thời chưa công bố nhân sự chính thức thay thế ông Bá ở vị trí Tổng Giám đốc.

Trước đó, ngày 22/5/2026, Nhiệt điện Hải Phòng đã công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Dương Sơn Bá. Theo đó, doanh nghiệp nhận được văn bản từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo về quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Bá, khi đó là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, để điều tra về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Sau sự việc, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện một loạt thay đổi nhằm duy trì hoạt động điều hành. Từ ngày 21/5, ông Trần Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 8/2026, ông Lê Anh Tân, Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng Giám đốc. Đáng chú ý, biến động nhân sự tại Nhiệt điện Hải Phòng không chỉ diễn ra ở Ban điều hành mà còn tại Hội đồng quản trị.

Trong bối cảnh đó, Nhiệt điện Hải Phòng cũng vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 4/12. Nội dung trọng tâm của đại hội là xem xét, kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự được ấn định vào 3/11.

Về doanh nghiệp, Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Công ty hiện vận hành hai nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và Hải Phòng 2, với tổng công suất thiết kế 1.200 MW. Đây là một trong những doanh nghiệp sản xuất điện có quy mô lớn tại khu vực phía Bắc.

Dù trải qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao, kết quả kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng trong nửa đầu năm 2026 vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Doanh thu thuần đạt gần 6.081 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 508 tỷ đồng, tăng gần 25%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 638 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch cả năm. Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng đạt hơn 7.582 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

An Thái

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