Ông Lê Việt Cường bị bắt, công ty phát thông báo mới

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã: QTP) mới đây công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Dương Thành Công làm Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 16/10. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Trước khi được bổ nhiệm, ông Công giữ chức Phó Trưởng ban Kỹ thuật và An toàn, Tổng công ty Phát điện 1.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng công bố bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Công Kiên, kể từ ngày 12/8/2026.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 23/02/2026, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) nhận được thông báo từ cơ quan có thẩm quyền về việc khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Việt Cường (Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT) để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Ngày 24/02/2026, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, QTP công bố ông Lê Việt Cường không còn giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ thời điểm bị khởi tố.

Ông Lê Việt Cường sinh năm 1979, là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị kinh doanh, trình độ chính trị Trung cấp. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 25/3/2019.

Nhiệt điện Quảng Ninh được thành lập năm 2002, là một trong những doanh nghiệp sản xuất điện lớn tại Việt Nam. Công ty hiện quản lý và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng công suất 1.200MW (4 tổ máy), đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh ở cấp điện áp 500kV và 220kV. Sản lượng điện bình quân thiết kế đạt khoảng 7,2 tỷ kWh/năm.

Nhiệt điện Quảng Ninh có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, trong đó các cổ đông lớn gồm Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nắm 42% vốn; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 11,4%; Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP nắm 10,6%; CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nắm 16%.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của QTP đạt 6.359 tỷ đồng, tăng 10% và lợi nhuận sau thuế đạt 524 tỷ đồng, tăng 44% so với 6 tháng đầu năm 2025. Với kết quả này, QTP đã hoàn thành lần lượt 54% dự báo doanh thu và 76% dự báo lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2026.