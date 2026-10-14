Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Việt Cường bị bắt, công ty phát thông báo mới

| | Thị trường chứng khoán

Ông Lê Việt Cường bị bắt, công ty phát thông báo mới

Bộ máy nhân sự cấp cao của công ty đón 2 Phó Tổng Giám đốc mới chỉ sau thời gian ngắn.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã: QTP) mới đây công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Dương Thành Công làm Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 16/10. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Trước khi được bổ nhiệm, ông Công giữ chức Phó Trưởng ban Kỹ thuật và An toàn, Tổng công ty Phát điện 1.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng công bố bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Công Kiên, kể từ ngày 12/8/2026.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 23/02/2026, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) nhận được thông báo từ cơ quan có thẩm quyền về việc khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Việt Cường (Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT) để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Ngày 24/02/2026, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, QTP công bố ông Lê Việt Cường không còn giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ thời điểm bị khởi tố.

Ông Lê Việt Cường sinh năm 1979, là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị kinh doanh, trình độ chính trị Trung cấp. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 25/3/2019.

Nhiệt điện Quảng Ninh được thành lập năm 2002, là một trong những doanh nghiệp sản xuất điện lớn tại Việt Nam. Công ty hiện quản lý và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng công suất 1.200MW (4 tổ máy), đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh ở cấp điện áp 500kV và 220kV. Sản lượng điện bình quân thiết kế đạt khoảng 7,2 tỷ kWh/năm.

Nhiệt điện Quảng Ninh có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, trong đó các cổ đông lớn gồm Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nắm 42% vốn; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 11,4%; Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP nắm 10,6%; CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nắm 16%.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của QTP đạt 6.359 tỷ đồng, tăng 10% và lợi nhuận sau thuế đạt 524 tỷ đồng, tăng 44% so với 6 tháng đầu năm 2025. Với kết quả này, QTP đã hoàn thành lần lượt 54% dự báo doanh thu và 76% dự báo lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2026.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcap dự báo bất ngờ về lợi nhuận PNJ trong 7 năm tới

Vietcap dự báo bất ngờ về lợi nhuận PNJ trong 7 năm tới Nổi bật

Lời chia tay của Cường Đô La

Lời chia tay của Cường Đô La Nổi bật

Bất ngờ xuất hiện phương án thay thế siêu dự án 178.000 tỷ, lớn nhất Việt Nam, do Vingroup đầu tư

Bất ngờ xuất hiện phương án thay thế siêu dự án 178.000 tỷ, lớn nhất Việt Nam, do Vingroup đầu tư

21:41 , 14/10/2026
Vụ tham ô hơn 20 tỷ đồng tại PNJ Aeon Mall Long Biên: Tòa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhiều người liên quan

Vụ tham ô hơn 20 tỷ đồng tại PNJ Aeon Mall Long Biên: Tòa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhiều người liên quan

20:46 , 14/10/2026
Từ vụ TikToker đăng tải thông tin xuyên tạc về hoạt động cho vay margin, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư

Từ vụ TikToker đăng tải thông tin xuyên tạc về hoạt động cho vay margin, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư

20:23 , 14/10/2026
Mekophar và Geleximco cùng bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Mekophar và Geleximco cùng bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

19:56 , 14/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên