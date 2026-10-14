Vụ tham ô hơn 20 tỷ đồng tại PNJ Aeon Mall Long Biên: Tòa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhiều người liên quan

Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án tham ô hơn 20 tỷ đồng xảy ra tại cửa hàng của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên (TP Hà Nội), để điều tra bổ sung những vấn đề mà Tòa án không thể làm rõ và bổ sung ngay được.

Kế toán tham ô tiền của PNJ để đánh bạc online

Ba bị cáo trong vụ án đều là nhân viên của cửa hàng PNJ tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, gồm: Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1991, kế toán), bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Hữu Hồng (sinh năm 1992, cửa hàng trưởng) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (sinh năm 1998, thủ quỹ) cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp" theo quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/11/2023, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh (nay là Tòa án khu vực 7 - TP Hà Nội) xử phạt Nguyễn Thị Thu 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 44 tháng về tội "Tổ chức đánh bạc".

Nguyễn Thị Thu là kế toán của cửa hàng PNJ tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên trong thời gian từ ngày 1/6 đến 8/12/2024.

Do cần tiền chi tiêu và đánh bạc online, lợi dụng vai trò là kế toán cửa hàng cùng lòng tin của các nhân viên, tư vấn viên, Thu đã nhờ các tư vấn viên nhận tiền thanh toán của khách hàng vào tài khoản cá nhân, sau đó chuyển đến các tài khoản ngân hàng của Thu.

Sau khi nhận được tiền, Thu đăng nhập vào hệ thống phần mềm kế toán của Công ty PNJ, điều chỉnh dữ liệu trên phần mềm, thể hiện Công ty AEON vẫn còn nợ Công ty PNJ số tiền tương ứng với số tiền Thu chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Thu chiếm đoạt là hơn 20 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, trong quá trình Thu chiếm đoạt tiền của cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên, Nguyễn Hữu Hồng, cửa hàng trưởng tại đây, đã không thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Cụ thể, Hồng không quản lý, trực tiếp giám sát, kiểm tra công việc của các tư vấn viên, thủ quỹ và kế toán mà giao việc này cho Thu, là kế toán cửa hàng.

Hồng cũng không kiểm soát quy trình bán hàng và thanh toán; không thực hiện việc kiểm tra, đối soát giao dịch bán hàng hằng ngày; không kiểm tra hình thức thanh toán, dẫn đến nhiều hóa đơn bán hàng không thu được tiền về tài khoản công ty hoặc quỹ tại cửa hàng, gây thiệt hại cho Công ty PNJ hơn 20 tỷ đồng.

Hồng đã nộp lại số tiền thưởng hoa hồng là 20 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Nhi, thủ quỹ cửa hàng PNJ tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, từ ngày 4/10 đến 8/12/2024, Nhi đã không thực hiện nhiệm vụ theo phân công, không kiểm tra, kiểm soát thực tế hoạt động thu tiền từ khách hàng mà tin tưởng các tư vấn viên, kế toán kê khai vào hóa đơn bán hàng.

Việc này dẫn đến nhiều hóa đơn bán hàng đã xuất nhưng tiền không được thu về quỹ cửa hàng hoặc không được chuyển vào tài khoản công ty, gây thiệt hại cho Công ty PNJ gần 9 tỷ đồng.

Nhi đã nộp lại số tiền thưởng hoa hồng hơn 6 triệu đồng.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người liên quan

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, các chứng cứ, tài liệu và lời khai của các bị cáo, người liên quan, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội để điều tra bổ sung.

Theo đó, Tòa án yêu cầu thu thập thêm tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ số tiền chênh lệch của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thể hiện tại "Bảng thống kê chi tiết số tiền bị chiếm đoạt theo từng cá nhân" do đại diện Công ty PNJ cung cấp.

Đồng thời, Tòa án nhận thấy cần điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tư vấn viên bán hàng đã thực hiện không đúng quy định về quy trình bán hàng của Công ty PNJ, dẫn đến việc công ty bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tòa án cũng yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ trách nhiệm của người chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, đôn đốc hoạt động kinh doanh của cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên, liên quan đến việc công ty bị thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trong suốt 6 tháng nhưng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.