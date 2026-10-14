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Doanh nghiệp thép đầu tiên công bố KQKD quý 3/2026: Lãi gấp 10 lần

| | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp thép đầu tiên công bố KQKD quý 3/2026: Lãi gấp 10 lần

Dù doanh thu giảm mạnh, CTCP Thép tấm lá Thống Nhất (UPCoM: TNS) vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 gần 10 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp cũng giảm được hơn 83 tỷ đồng hàng tồn kho.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Thép tấm lá Thống Nhất ghi nhận doanh thu thuần gần 125 tỷ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm gần 40%, xuống còn 106,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng từ 4,9 tỷ đồng lên 18,5 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 280%. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 2,7% lên 14,8%.

Trong văn bản giải trình, TNS cho biết doanh nghiệp đã thay đổi cơ cấu sản phẩm, tập trung vào những nhóm có biên lợi nhuận cao hơn. Đồng thời, sản lượng sản xuất tăng 95% và sản lượng tiêu thụ tăng 96% so với cùng kỳ, giúp nâng hiệu quả khai thác năng lực sản xuất.

Cơ cấu doanh thu quý III cũng có sự thay đổi. Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm giảm gần 57%, còn 69,9 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu dịch vụ gia công tăng khoảng 114%, đạt 35,6 tỷ đồng. Doanh thu bán phế liệu đạt 18,7 tỷ đồng, cao gấp 5,5 lần cùng kỳ.

Ở chiều chi phí, chi phí bán hàng tăng 155%, lên 1,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp đôi, đạt 4,4 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí nhân công tại bộ phận bán hàng tăng 177%, từ 458 triệu đồng lên 1,27 tỷ đồng. Chi phí nhân công quản lý doanh nghiệp tăng 135%, lên 2,46 tỷ đồng. Chi phí dịch vụ mua ngoài tại bộ phận quản lý cũng tăng 179%, đạt 841 triệu đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, TNS ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 12 tỷ đồng, tăng 824% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 9,95 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần mức 985 triệu đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TNS đạt 794,3 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 32,9 tỷ đồng, tăng 7,3%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, tăng 3,6%.
Như vậy, riêng quý III đã đóng góp gần 75% tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thép tấm lá Thống Nhất đạt 344,2 tỷ đồng, giảm 16,7% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm từ 170 tỷ đồng xuống 86,7 tỷ đồng, tương đương giảm 49%. Giá trị hàng tồn kho giảm hơn 83 tỷ đồng sau 9 tháng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 9,2 tỷ đồng lên 46,1 tỷ đồng, gấp 5 lần đầu năm. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 989 triệu đồng lên gần 33,9 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 34 lần. Khoản mục này hiện chiếm gần 10% tổng tài sản của TNS.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm từ 320,2 tỷ đồng xuống còn 238 tỷ đồng, tương đương giảm 25,7%. Vay và nợ thuê tài chính cuối kỳ ở mức 32,8 tỷ đồng, giảm khoảng 2 tỷ đồng so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tăng từ 92,9 tỷ đồng lên 106,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 94,6 tỷ đồng, tương đương hơn 47% vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối tháng 9 đạt 8,7 tỷ đồng, gần gấp đôi thời điểm đầu năm.

Thép tấm lá Thống Nhất được thành lập năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép cuộn cán nguội và các sản phẩm liên quan. Doanh nghiệp có trụ sở và nhà máy tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, TP.HCM.

Tại cuối tháng 9/2026, TNS có 93 lao động. Công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nắm giữ 31,25% vốn.

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