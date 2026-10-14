'Ông lớn' Thái Lan tiếp tục rót tiền vào dự án hoá dầu 5,6 tỷ USD, TP.HCM ra chỉ đạo

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP), ảnh chụp tháng 2/2026. (Ảnh: Quảng Định)

Theo đó, tổng vốn đầu tư dự án được điều chỉnh tăng 500 triệu USD, từ 5,656 tỷ USD lên 6,156 tỷ USD.

UBND TP.HCM ghi nhận nội dung đề nghị điều chỉnh theo tờ trình của Sở Tài chính. Việc điều chỉnh không làm thay đổi mục tiêu, quy mô và các nội dung khác của dự án theo hồ sơ pháp lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam được UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 10/2025.

Dự án có mục tiêu sản xuất các sản phẩm hóa dầu như ethylene, propylene, 1,3-butadiene, HDPE, LLDPE và polypropylene; sử dụng khoảng 398ha đất, 66 ha đất có mặt nước và khoảng 194 ha mặt nước phục vụ cảng biển.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, dự án đã khởi động và vận hành thương mại từ năm 2022.

Tuy nhiên, trước những khó khăn của thị trường hóa dầu toàn cầu và việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu, logistics, doanh nghiệp đã tạm ngừng vận hành từ giữa tháng 5/2026; thời gian tạm ngừng có thể kéo dài đến tháng 3/2027. Trong thời gian này, doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại, cung cấp các sản phẩm polyolefin cho thị trường trong nước.

Đối với các hạng mục đầu tư bổ sung, tại thời điểm tháng 6/2026, tiến độ thực tế của hạng mục xây dựng bể chứa nguyên liệu chính đạt 61,5%; hạng mục điều chỉnh nhà máy Olefins để sử dụng nguyên liệu ethane đạt 42,9%. Hai hạng mục dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ, số liệu đề nghị điều chỉnh. Đồng thời chủ động cân đối, huy động đầy đủ nguồn vốn, bảo đảm năng lực thực hiện dự án theo tiến độ quy định.

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) là một công ty thành viên của SCG Chemicals - ngành hóa dầu thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan).

LSP là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, được đặt tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Tổ hợp có công suất sản xuất 1,35 triệu tấn olefin và 1,4 triệu tấn polyolefin mỗi năm.