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Chủ tiệm vàng nổi tiếng TP.HCM tặng 104 chiếc nhẫn cho những người chưa từng quen biết

| | Doanh nghiệp

Tại một sự kiện, 52 cặp đôi đã nhận được món quà bất ngờ từ vợ chồng chủ một tiệm vàng có lịch sử gần 40 năm.

Chủ tiệm vàng nổi tiếng TP.HCM tặng 104 chiếc nhẫn cho những người chưa từng quen biết- Ảnh 1.

Ảnh: FB Mi Hồng

Ngày 15/10/2026, Công ty TNHH Mi Hồng cho biết đã trao tặng 52 cặp nhẫn uyên ương cho 52 cặp đôi tham gia Lễ cưới tập thể năm 2026 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM thực hiện.

Chương trình dành cho các cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một lễ cưới trang trọng, tiết kiệm. Các cặp đôi được hỗ trợ trang phục, trang điểm, chụp ảnh cưới cùng nhiều phần quà từ các đơn vị đồng hành.

Chủ tiệm vàng nổi tiếng TP.HCM tặng 104 chiếc nhẫn cho những người chưa từng quen biết- Ảnh 2.

Trên trang Facebook chính thức, Mi Hồng chia sẻ: “Một chút yêu thương trao đi, mong góp thêm niềm vui và lời chúc phúc trăm năm đến các đôi bạn trẻ”.

Đứng sau thương hiệu vàng Mi Hồng là vợ chồng ông Nguyễn Tu Mi và bà Phạm Thị Hồng. Ông Mi giữ chức Tổng Giám đốc công ty. Tên gọi Mi Hồng được ghép từ tên của hai vợ chồng.

Thương hiệu này ra đời năm 1989, khởi đầu từ một tiệm vàng gần chợ Bà Chiểu, TP.HCM. Sau 37 năm hoạt động, Mi Hồng đã trở thành một trong những thương hiệu kinh doanh vàng bạc lâu năm tại thành phố.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, tháng 8/2025, Công ty TNHH Mi Hồng nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng.

Về lễ cưới tập thể năm nay, sáng 15/10, các cặp đôi đã diễu hành bằng xe đạp, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trải nghiệm tuyến metro số 1 trước khi tham dự lễ cưới chính thức tại WTC Expo, phường Bình Dương.

Chương trình được tổ chức lần đầu năm 2007. Qua 16 lần thực hiện, đã có 1.206 cặp đôi được hỗ trợ tổ chức lễ cưới, góp phần giúp nhiều người lao động hiện thực hóa mong ước về một ngày trọng đại trọn vẹn.

Anh Khôi

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