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Giá vàng đi ngang ngày 3 liên tiếp

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Giá vàng đi ngang ngày 3 liên tiếp

Trong khi giá vàng thế giới biến động, giá vàng trong nước duy trì đi ngang trong 3 ngày qua.

Ngày 16/10, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Các thương hiệu trên ghi nhận mức giá đi ngang so với sáng qua.

Trong khi đó, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá tăng 800.000 đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát, ở mức 141,8 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn cũng có diễn biến tương tự. SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vào ở mức 139,8 triệu đồng/lượng, bán ra 142,8 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được ghi nhận ở mức 138,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng đưa ra mức giá 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát ở cả hai chiều.

Giá vàng đi ngang ngày 3 liên tiếp - Ảnh 1.

Diễn biến giá vàng sau 1 tuần

Sáng 16/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.163 USD/ounce, tăng 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh các số liệu lạm phát mới của Mỹ cao hơn dự kiến và thị trường vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28/10. Theo dữ liệu được Kitco dẫn lại, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp này được thị trường định giá ở mức khoảng 29-34%.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm, xuống gần 5,09%. Đồng đô suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá vàng, bởi kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo Phan Trang

Việt Nam hàng ngày

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