Samland và Dầu khí Nam Sông Hậu bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom (Samland, mã SLD).

Samland có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Minh Lộc - Tổng Giám đốc.

Samland được biết đến là công ty con chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của CTCP SAM Holdings (mã: SAM, sàn HoSE). Samland hoàn tất đăng ký công ty đại chúng vào năm 2018. Sau đó, gần 78,6 triệu cổ phiếu SLD của Samland chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 15/08/2025 với giá tham chiếu 9.400 đồng/cổ phiếu.

Tại Nghị quyết ngày 18/9/2026, Samland cho biết, công ty không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông theo quy định của Luật Chứng khoán kể từ ngày 23/09/2025. Đến ngày 23/09/2026, sau thời hạn khắc phục một (01) năm theo quy định pháp luật, Công ty vẫn chưa khắc phục được tỉnh trạng nêu trên, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiều có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Do đó, Công ty không còn đáp ứng tiêu chí là công ty đại chúng theo quy định.

Do đó, công ty đã chốt danh sách cổ đông ngày 23/9/2026 để thực hiện các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng.

Tương tự, UBCKNN cũng thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã: PSH). Doanh nghiệp có địa chỉ tại Ấp Phú Thạnh, Xã Châu Thành, TP Cần Thơ. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Mai Văn Huy.

Ảnh: PSH

Ngày 6/10 vừa qua, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 584/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với PSH.

Theo đó, Dầu khí Nam Sông Hậu bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, PSH chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng bán niên năm 2026 đã được soát xét; BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét; BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán; BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2025 và bán niên năm 2026; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2025 và bán niên năm 2026; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2025 và bán niên năm 2026; Quyết định số 10203960 ngày 18/3/2026 của Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định số 10204034 ngày 27/3/2026 của Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, PSH còn chậm CBTT dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống CBTT của HNX đối với Báo cáo thường niên năm 2025.