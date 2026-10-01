Dự báo bất ngờ về lợi nhuận nhóm chứng khoán, dầu khí, phân bón trong năm 2027

Dù kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng tích cực trong hai quý cuối năm 2026, ông Nguyễn Đức Anh, Chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, cho rằng không phải nhóm ngành nào cũng có thể duy trì đà tăng trưởng này.

Khi chi phí vốn neo cao, sự phân hóa về kết quả kinh doanh được dự báo sẽ ngày càng rõ nét, đặc biệt khi bước sang năm 2027.

Theo đó, ngân hàng, bảo hiểm, khu công nghiệp và công nghệ là những nhóm có triển vọng tương đối khả quan. Ngược lại, vị chuyên gia thận trọng hơn với ngành chứng khoán và những ngành có lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá hàng hóa trong năm 2026 như dầu khí, phân bón và khai khoáng.

Ngân hàng, bảo hiểm và khu công nghiệp có triển vọng tương đối khả quan

Theo ông Đức Anh, ngân hàng vẫn đóng vai trò chủ đạo khi chiếm khoảng 45% tổng lợi nhuận niêm yết dự phóng năm 2026 theo ước tính của Pinetree. Tín dụng toàn hệ thống tăng 11,59% trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng thu nhập lãi, trong khi biên lãi ròng của các ngân hàng niêm yết đã phục hồi từ 2,98% trong quý 1 lên 3,14% trong quý 2/2026.

Tuy nhiên, xu hướng cải thiện này khó kéo dài đồng đều sang năm 2027. Lãi suất huy động đã tăng trong những tháng gần đây và chi phí vốn sẽ tiếp tục phản ánh vào kết quả kinh doanh khi các khoản tiền gửi cũ đáo hạn. Trong khi đó, dư địa tăng lãi suất cho vay có thể bị hạn chế bởi khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Theo đó, những ngân hàng có nguồn vốn ổn định, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cao và chất lượng tài sản tốt sẽ có lợi thế hơn, đặc biệt khi chi phí dự phòng có nguy cơ gia tăng. Pinetree dự báo lợi nhuận của 27 ngân hàng niêm yết tăng khoảng 12,6% trong năm 2026, trước khi chậm lại còn 4,9% vào năm 2027.

Đối với ngành bảo hiểm, mặt bằng lãi suất cao tạo điều kiện cải thiện thu nhập đầu tư khi các khoản tiền gửi và trái phiếu đến hạn được tái đầu tư với lợi suất cao hơn. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào cơ cấu danh mục của từng doanh nghiệp.

Trong khi đó, nhóm khu công nghiệp tiếp tục có triển vọng tích cực khi vốn FDI thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 5 năm. Dù vậy, lợi nhuận sẽ phân hóa theo quỹ đất sẵn sàng cho thuê và tiến độ bàn giao.

Với nhóm công nghệ, nhu cầu chuyển đổi số và các hợp đồng dịch vụ dài hạn hỗ trợ tính ổn định của doanh thu, song tốc độ tăng trưởng có thể chịu ảnh hưởng từ ngân sách công nghệ của khách hàng quốc tế.

Theo dự báo của Pinetree, lợi nhuận năm 2027 của các ngành bảo hiểm, khu công nghiệp và công nghệ lần lượt tăng khoảng 34%, 18% và 7%.

Lợi nhuận ngành chứng khoán có thể giảm 19%, dầu khí và phân bón đối mặt áp lực lớn hơn

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đức Anh đánh giá chứng khoán là nhóm chịu tác động tương đối rõ từ sự kết hợp giữa lãi suất cao và thanh khoản thị trường suy yếu.

Giá trị giao dịch bình quân trên HoSE đã giảm tháng thứ tư liên tiếp tính đến tháng 9/2026, trong khi chi phí huy động tăng gây sức ép lên chênh lệch lãi cho vay ký quỹ.

Đáng chú ý, chuyên gia Pinetree cho rằng dư nợ cho vay ký quỹ vẫn có thể tăng nhưng lợi nhuận chưa chắc cải thiện tương ứng, bởi doanh thu môi giới suy giảm và biên lãi cho vay thu hẹp. Theo đó, Pinetree dự báo lợi nhuận ngành chứng khoán giảm khoảng 19% trong năm 2027.

Với dầu khí, phân bón và khai khoáng, rủi ro chủ yếu nằm ở khả năng duy trì mức lợi nhuận cao của năm 2026. Giá hàng hóa tăng mạnh có thể tiếp tục hỗ trợ kết quả kinh doanh quý 3 và quý 4, nhưng phần lợi nhuận này khó lặp lại trong kịch bản giá bán hạ nhiệt.

Pinetree dự báo lợi nhuận năm 2027 của ba nhóm dầu khí, phân bón và khai khoáng lần lượt giảm khoảng 30%, 29% và 24%, dù triển vọng vẫn có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành.

Khó xác định "điểm rơi" của dòng vốn ngoại trong năm 2027

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, dòng vốn ngoại cũng là một yếu tố đáng chú ý khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã bước vào lộ trình nâng hạng nhưng dòng tiền quốc tế chưa thực sự quay trở lại mạnh mẽ.

Theo ông Nguyễn Đức Anh, khó có thể xác định chính xác "điểm rơi" của dòng vốn ngoại trong năm 2027.

Ngoài các quỹ thụ động neo theo bộ chỉ số FTSE GEIS, phần lớn dòng tiền ngoại sau nâng hạng sẽ đến từ các quỹ chủ động. Tuy nhiên, dòng vốn này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ diễn biến lãi suất USD và tỷ giá USD/VND, vốn được đánh giá sẽ diễn biến khó lường trong năm 2027.

Tính đến hết tháng 9/2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 98.300 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Pinetree dự báo xu hướng này vẫn sẽ tiếp diễn trong quý 4/2026 và giai đoạn đầu năm 2027.

Theo ông Đức Anh, việc Fed tăng lãi suất trở lại giúp đồng USD mạnh lên và có thể khiến VND tiếp tục mất giá trong năm tới. Ngoài ra, hiệu suất tích cực của chứng khoán Mỹ cùng biến động địa chính trị đang leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới cũng là những yếu tố khiến các quỹ chủ động cân nhắc khi đầu tư vào các thị trường mới nổi.