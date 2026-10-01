Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/10: Xuất hiện công ty báo lỗ gần chục tỷ đồng trong quý 3/2026

Tính đến ngày 16/10, đã có 5 công ty chứng khoán công bố số liệu kinh doanh quý 3/2026. Những kết quả đầu tiên cho thấy sự phân hóa đáng kể trong bức tranh lợi nhuận của ngành.

Chứng khoán Việt Thành đảo chiều từ lãi gần 30 tỷ sang lỗ gần 10 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, CTCP Chứng khoán Việt Thành (VTS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3/2026 đạt hơn 7,2 tỷ đồng, giảm tới 83% so với mức 42 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế chuyển từ mức lãi 29 tỷ đồng trong quý 3/2025 sang lỗ gần 10 tỷ đồng trong quý 3 năm nay.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm mạnh của hoạt động tự doanh. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt gần 5,3 tỷ đồng, giảm 86% so với mức 37,3 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, lãi bán tài sản tài chính FVTPL đạt khoảng 2,1 tỷ đồng, còn cổ tức và tiền lãi phát sinh từ danh mục này đóng góp gần 3,2 tỷ đồng.

Trong khi nguồn thu tự doanh suy giảm, công ty lại ghi nhận khoản lỗ bán tài sản tài chính FVTPL lên tới hơn 11,8 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 8,2 tỷ đồng cùng kỳ. Điều này khiến chi phí hoạt động tăng 36%, lên hơn 12,2 tỷ đồng, vượt xa doanh thu hoạt động trong quý.

Các mảng kinh doanh khác cũng không mấy khả quan. Lãi từ cho vay và phải thu giảm hơn một nửa, còn gần 1,5 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán chỉ đạt khoảng 254 triệu đồng, giảm hơn 83% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của VTS đạt gần 51,9 tỷ đồng, giảm khoảng 39%. Công ty báo lỗ trước thuế hơn 2 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 41,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam lãi tăng gần 60%, dư nợ cho vay vượt 1.000 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2026. Doanh thu hoạt động đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là lãi từ các khoản cho vay và phải thu, đạt gần 25,5 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Trái lại, doanh thu môi giới chứng khoán giảm gần 35%, xuống còn 3,6 tỷ đồng.

Kết quả, PBSV ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của PBSV đạt hơn 85 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 37,8 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30,3 tỷ đồng, tăng khoảng 87%.