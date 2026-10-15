Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Hưng

Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings (mã DSH) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/10/2026 về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, HĐQT Đông Sơn Holdings thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Hưng kể từ ngày 15/10/2026. Lý do miễn nhiệm được doanh nghiệp công bố là theo nguyện vọng cá nhân.

Ở chiều ngược lại, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Giang Nam giữ chức Tổng Giám đốc Đông Sơn Holdings kể từ ngày 15/10/2026, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Ông Nguyễn Giang Nam sinh ngày 31/7/1983, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT của doanh nghiệp.

Sau thay đổi, doanh nghiệp có ba người đại diện theo pháp luật, gồm bà Nguyễn Thị Minh Huệ – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Giang Nam – Tổng Giám đốc và ông Trần Minh Dũng – Phó Tổng Giám đốc.



Đáng chú ý, đợt thay đổi nhân sự cấp cao này diễn ra đúng thời điểm Đông Sơn Holdings đang hoàn tất các thủ tục chuyển cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Trước đó, ngày 8/10/2026, HoSE đã ban hành quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu DSH. Tiếp đến, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với toàn bộ 35 triệu cổ phiếu DSH từ ngày 16/10/2026 do doanh nghiệp được chấp thuận niêm yết tại HoSE.

Đông Sơn Holdings có tiền thân là CTCP Đầu tư và Thương mại 319, thành lập năm 2009 với sự tham gia góp vốn của Tổng công ty 319 thuộc Bộ Quốc phòng. Sau quá trình tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn vào năm 2019.

Tháng 4/2025, cổ phiếu DSH chính thức giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 18.000 đồng/cổ phiếu. Đến tháng 5/2026, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành CTCP Đông Sơn Holdings, đồng thời mở rộng định hướng hoạt động sang các lĩnh vực năng lượng và khu công nghiệp.

Hiện Đông Sơn Holdings có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư hạ tầng giao thông, bất động sản và phát triển dự án. Doanh nghiệp từng tham gia dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang có tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Đông Sơn Holdings ghi nhận doanh thu hợp nhất khoảng 477,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 109 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu DSH dừng tại mức 12.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 427 tỷ đồng.