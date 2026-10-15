Doanh nghiệp Việt sở hữu 12.000 “tháp sắt” đặc biệt thu hơn 50 tỷ mỗi ngày

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 ghi nhận doanh thu đạt 1.520 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân mỗi ngày doanh nghiệp thu hơn 50 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 75 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2025.

Doanh thu từ ngoài tập đoàn đạt 779 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và chiếm 52% tổng doanh thu tháng 9, phần còn lại đến từ hoạt động trong nội bộ tập đoàn. Xét theo thị trường, doanh thu trong nước chiếm 87%, còn thị trường nước ngoài đóng góp 13%.

Trong quý 3, Viettel Construction ghi nhận doanh thu đạt khoảng 4.293 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ và vượt gần 3% kế hoạch quý. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 215 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, đồng thời vượt 3% kế hoạch.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viettel Construction ghi nhận doanh thu gần 12.343 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 617 tỷ đồng, tăng 13%. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 79% kế hoạch cả năm đề ra.

Đối với lĩnh vực hạ tầng cho thuê , doanh thu 9 tháng đạt 716 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 6% tổng doanh thu. Tính đến hết tháng 9, Viettel Construction sở hữu 12.000 trạm BTS, 2,45 triệu m² hệ thống phủ sóng trong tòa nhà (DAS), 2.716 km truyền dẫn và 17,447 MWp điện mặt trời. Trong đó, 648 trạm BTS có nhiều nhà mạng cùng thuê vị trí.

Ở mảng vận hành khai thác , doanh thu 9 tháng đạt 4.754 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, chiếm 39% tổng doanh thu, giảm từ mức 45% cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực xây dựng , doanh thu 9 tháng đạt gần 4.670 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu tăng từ 34% lên 38%.

Riêng tháng 9, giá trị nguồn việc từ nhóm khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa (B2B, SME) đạt 606 tỷ đồng, nhóm khách hàng cá nhân (B2C) đạt hơn 184 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng xây dựng ký mới trong tháng đạt 1.035 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng lên 4.595 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật , doanh thu 9 tháng đạt hơn 2.140 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 17% tổng doanh thu.

Trong mảng năng lượng mặt trời , giá trị hợp đồng ký mới tháng 9 đạt gần 135 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng lên khoảng 1.700 tỷ đồng, tăng 84%. Hệ thống điện mặt trời của doanh nghiệp đã được triển khai tại 1.485/3.321 xã, phường, tương đương độ phủ khoảng 45%. Theo công bố của công ty, thị phần đạt 51%.

Đối với mảng cơ điện và công nghệ thông tin , truyền thông (ME&ICT), giá trị hợp đồng ký mới trong tháng đạt 44,7 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, giá trị hợp đồng đạt khoảng 449 tỷ đồng, tăng 34%.