Cổ phiếu chứng khoán bất ngờ bùng nổ, hàng loạt mã đua nhau "xanh, tím"

Phiên giao dịch 15/10, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu chứng khoán, kéo hàng loạt mã tăng mạnh. Nổi bật nhất là cổ phiếu CTS của Chứng khoán VietinBank khi có thời điểm tăng kịch trần 6,79% lên 20.450 đồng/cp, với dư mua giá trần hơn 500.000 đơn vị.

Cùng chiều, BSI của Chứng khoán BIDV "tím lịm" với mức tăng gần 7%, VUA tăng gần 8%, trong khi AGR của Chứng khoán Agribank tăng hơn 4%. Các mã BVS, HCM và FTS cũng đồng loạt ghi nhận mức tăng xấp xỉ 4%.

Sắc xanh còn lan rộng sang nhiều cổ phiếu khác như VCK tăng 3,53%, VDS và MBS cùng tăng 2,7% trong khi SSI, VND hay SHS ghi nhận mức tăng khoảng 17%-2%.

Diễn biến nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên 15/10.

Đáng chú ý, dù việc nâng hạng được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, dòng tiền từ cả khối nội lẫn khối ngoại thực tế vào thị trường vẫn chưa cho thấy sự cải thiện. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu tăng mạnh, nhà đầu tư quốc tế có thể đạt mức sinh lời tương đối cao từ các tài sản an toàn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các thị trường mới nổi, kể cả Việt Nam sau khi được nâng hạng.

Điều này phần nào cho thấy sự khác biệt giữa kỳ vọng dài hạn từ câu chuyện nâng hạng và diễn biến dòng vốn trong ngắn hạn. Việc được đưa vào các bộ chỉ số chứng khoán toàn cầu là bước tiến quan trọng, song chưa đồng nghĩa dòng vốn ngoại sẽ lập tức đảo chiều mua ròng trên thị trường.

Không chỉ chịu sức ép từ diễn biến thị trường, triển vọng kinh doanh quý 3/2026 của các công ty chứng khoán cũng được dự báo kém khả quan. Trong báo cáo dự phóng mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lợi nhuận của ba công ty chứng khoán lớn là SSI, HCM và VCI đều suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, SSI được dự báo ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 2.511 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 29,3%.

Tương tự, Chứng khoán TP.HCM (HCM) có thể đạt doanh thu 1.306 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 379 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,4% và 14%. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 của Vietcap (VCI) được dự báo đạt 342 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ.

Theo VCBS, thanh khoản thị trường trong quý 3 giảm mạnh so với cùng kỳ đang tạo sức ép lên nguồn thu môi giới. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất cao có thể khiến biên lợi nhuận từ hoạt động cho vay ký quỹ thu hẹp, trong khi biến động giá cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến hiệu quả danh mục đầu tư của các công ty chứng khoán.

Như vậy, dù đang ghi nhận nhịp tăng đáng chú ý trên thị trường, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn đứng trước nhiều yếu tố cần theo dõi, từ khả năng phục hồi thanh khoản, diễn biến giao dịch của khối ngoại đến kết quả kinh doanh quý 3 sắp được các doanh nghiệp công bố.

Theo ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia Pinetree, khi lãi suất, lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại đều khó tạo ra một cú hích rõ rệt, dòng tiền có thể chỉ quay trở lại khi thị trường được chiết khấu sâu hơn, đủ để bù đắp cho mặt bằng lãi suất cao.

Với bối cảnh đó, ông Đức Anh cho rằng nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và kiên nhẫn chờ mặt bằng định giá hấp dẫn hơn, thay vì vội vàng giải ngân ở thời điểm hiện tại.