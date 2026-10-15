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Bất động sản An Gia đón cổ đông lớn mới

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Bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi và Nguyễn Thị Nhờ nâng sở hữu lên 10,58 triệu cổ phiếu, tương đương 5,92% vốn và trở thành cổ đông lớn của Bất động sản An Gia.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã: AGG, sàn HoSE) vừa ghi nhận biến động cổ đông.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi báo cáo đã mua vào 2,66 triệu cổ phiếu AGG trong phiên 8/10/2026, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 1,49% vốn.

Cùng với đó, mẹ của bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi là bà Nguyễn Thị Nhờ nắm 7,9 triệu cổ phiếu, tương đương 4,43% vốn AGG.

Do đó, nhóm cổ đông của bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi đang sở hữu tổng cộng 10,58 triệu cổ phiếu, tương đương 5,92% vốn và trở thành cổ đông lớn của AGG.

Bất động sản An Gia đón cổ đông lớn mới - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Trong diễn biến khác, hồi đầu tháng 10/2026, Bất động sản An Gia thông qua các nội dung liên quan đến việc thế chấp phần vốn đã góp sở hữu tại Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam (gọi tắt là Đông Nam) cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cụ thể, tỷ lệ phần vốn đã góp thế chấp tương đương 99,978% vốn điều lệ của Đông Nam. Mục đích nhằm đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Đông Nam tại VPBank.

Đông Nam được thành lập từ năm 2004. Pháp nhân này cùng với CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát (Lộc Phát) là 2 đơn vị phát triển dự án The Gió Riverside.

Đầu tháng 6/2026, AGG đã hoàn tất nhận chuyển nhượng thêm 10,8 triệu cổ phần để tăng sở hữu lên 99% vốn tại Lộc Phát.

Sau tăng sở hữu, Bất động sản An Gia chuyển đổi loại hình CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Đồng thời, AGG tăng thêm vốn điều lệ cho CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát lên mức gần 1.135 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, AGG còn tiếp tục thủ tục sáp nhập Lộc Phát vào Đông Nam. Sau sáp nhập, Lộc Phát sẽ chấm dứt hoạt động và Đông Nam trở thành công ty con trực tiếp của Bất động sản An Gia.

Tại ngày 30/06/2026, toàn bộ tài sản, nợ phải trả và lợi ích của cổ đông không kiểm soát thuộc nhóm Lộc Phát - Đông Nam đã được hợp nhất vào báo cáo tài chính của AGG.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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