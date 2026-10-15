Giá bạc lao dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới tranh thủ "gom" hàng chục tấn

iShares Silver Trust (SLV), quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý tiếp tục mua ròng gần 13 tấn bạc trong phiên 14/10. Sau 2 phiên mua ròng liên tiếp hơn 25 tấn bạc, tổng lượng bạc do quỹ nắm giữ tăng lên khoảng 15.370 tấn.

Động thái gia tăng tích trữ của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới bất ngờ lao dốc cùng ngày. Kết phiên 14/10, kim loại quý này giảm hơn 6%, lùi xuống dưới ngưỡng 55,6 USD/ounce, vùng thấp nhất trong khoảng 3 tháng vừa qua.

Tương tự, giá vàng thế giới cũng giảm mạnh gần 1,5%, thủng mốc 4.100 USD/ounce trong phiên hôm qua.

Hoạt động bán tháo tăng tốc trên khắp các kim loại quý do lạm phát tiêu dùng tại Mỹ cao hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, đồng USD mạnh hơn và làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Theo dữ liệu công bố ngày 14/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 3,6%. Lạm phát lõi tăng 2,6% so với cùng kỳ, cũng vượt kỳ vọng của thị trường. Đáng chú ý, giá xăng tăng tới 9,1%, đóng góp hơn một nửa mức tăng CPI trong tháng.

Số liệu lạm phát nóng hơn dự kiến khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10. Theo Kitco, xác suất tăng lãi suất đã tăng từ 21% lên 47% sau khi báo cáo được công bố. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên, tạo thêm sức ép lên giá các kim loại quý, trong đó có bạc.

Về mặt kỹ thuật, vùng 55 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý của giá bạc. Nếu đánh mất mốc này, giá có thể lùi sâu về vùng 52 USD/ounce. Ngược lại, để lấy lại đà phục hồi, bạc cần vượt qua vùng kháng cự 56,55–57,64 USD/ounce, trước khi hướng tới các mốc cao hơn quanh 58,34–59,54 USD/ounce.



