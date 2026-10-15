Siêu dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn nâng vốn lên gần 149.000 tỷ đồng

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UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư và vốn huy động thực hiện Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam tại xã Long Sơn, do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đề xuất.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư dự án được điều chỉnh tăng từ 5,6 tỷ USD lên 6,1 tỷ USD, tương đương 148.981 tỷ đồng.

Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn được UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 24/10/2025. Dự án có mục tiêu sản xuất các sản phẩm hóa dầu như ethylene, propylene, 1,3-butadiene, HDPE, LLDPE và polypropylene; sử dụng khoảng 398 ha đất, 66 ha đất có mặt nước và khoảng 194 ha mặt nước phục vụ cảng biển.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, dự án đã khởi động và vận hành thương mại từ năm 2022. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tạm ngừng vận hành từ giữa tháng 5/2026; thời gian tạm ngừng có thể kéo dài đến tháng 3/2027. Trong thời gian này, doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại, cung cấp các sản phẩm polyolefin cho thị trường trong nước.

Đối với các hạng mục đầu tư bổ sung, tại thời điểm tháng 6/2026, tiến độ thực tế của hạng mục xây dựng bể chứa nguyên liệu chính đạt 61,5%; hạng mục điều chỉnh nhà máy Olefins để sử dụng nguyên liệu ethane đạt 42,9%. Hai hạng mục dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ, số liệu đề nghị điều chỉnh. Đồng thời chủ động cân đối, huy động đầy đủ nguồn vốn, bảo đảm năng lực thực hiện dự án theo tiến độ quy định.