Một Tiến sĩ điều hành doanh nghiệp hơn 2 thập kỷ, giá cổ phiếu chưa tới 2.000 đồng/cp, chuyện gì đang diễn ra?

Đóng cửa phiên 14/10, cổ phiếu HQC của CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân giảm 1% xuống 1.980 đồng/cp. Tính từ đầu năm, thị giá HQC đã giảm khoảng 30%, đánh dấu vùng giá thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Trong khoảng một tháng gần đây, cổ phiếu chủ yếu dao động trong vùng 1.800–2.000 đồng/cp.﻿

Đứng sau doanh nghiệp này là ông Trương Anh Tuấn, sinh năm 1964, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, và là nhà sáng lập Tập đoàn Hoàng Quân.

Theo tìm hiểu, ông Tuấn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành, quản lý trước khi gắn bó lâu dài với Hoàng Quân.

Từ năm 2000, ông Tuấn trực tiếp đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và giữ vai trò điều hành trong phần lớn giai đoạn kéo dài tới tháng 6/2018. Sau một quãng ngắn rời ghế điều hành, ông tiếp tục quay lại vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2020, trước khi tập trung vào vai trò Chủ tịch HĐQT.

Tính chung, ông Tuấn đã có khoảng hai thập kỷ trực tiếp điều hành Hoàng Quân. Hiện ông vẫn là người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, giữ chức Chủ tịch HĐQT và là thành viên HĐQT không điều hành. Ông được bổ nhiệm vào HĐQT từ tháng 3/2007 và tiếp tục được tái bổ nhiệm cho nhiệm kỳ mới vào tháng 5/2025.

Tên tuổi của ông Trương Anh Tuấn cũng gắn khá chặt với chiến lược phát triển nhà ở xã hội của Hoàng Quân. Trong nhiều năm, đây là một trong những phân khúc được doanh nghiệp theo đuổi mạnh và tạo dấu ấn riêng trên thị trường.

Dù vậy, diễn biến cổ phiếu HQC lại khá trái ngược với lịch sử hoạt động lâu năm của doanh nghiệp. Đáng chú ý, chính ông Trương Anh Tuấn từng đề cập trực tiếp đến câu chuyện thị giá tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Khi HQC khi đó chỉ giao dịch ở vùng hơn 2.000 đồng/cp,

Theo lãnh đạo Hoàng Quân, việc cải thiện thị giá không phải là vấn đề có thể giải quyết trong ngắn hạn, bởi đây là hệ quả tích tụ trong nhiều năm. Để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm lợi nhuận, quản trị dòng tiền và tạo dòng tiền bền vững từ hoạt động cốt lõi.

Năm 2026, HQC đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ tập trung vào 3 mũi nhọn gồm nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và bất động sản khu công nghiệp. Trong đó, nhà ở xã hội tiếp tục là trọng tâm khi Hoàng Quân đã và đang hợp tác triển khai 24 dự án trên cả nước, hoàn thành hơn 12.000 căn hộ cho người thu nhập trung bình và thấp.

Một trong những dự án đáng chú ý là NOXH Golden City tại Tây Ninh, dự án được kỳ vọng đóng góp doanh thu chủ lực sau khi đã hoàn thành và bàn giao giai đoạn 1 vào ngày 16/5 với hơn 900 căn hộ ra thị trường. Về dài hạn, HQC đặt mục tiêu hợp tác phát triển, hoàn thành 50.000 sản phẩm nhà ở xã hội và 5 khu công nghiệp trên cả nước đến năm 2030.

Theo Chủ tịch HĐQT, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và bất động sản khu công nghiệp sẽ là ba lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển của Hoàng Quân thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của HQC đạt 70 tỷ đồng, tăng gần 84% so với 38 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 13 tỷ đồng, tăng 27%.