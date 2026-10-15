9.000 tỷ Euro và thông điệp đặc biệt từ Bộ trưởng Luxembourg gửi tới chứng khoán Việt Nam

Ngày 13/10, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hà Duy Tùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đại Công quốc Luxembourg Gilles Roth cùng đoàn công tác. Hai bên trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác phát triển thị trường vốn, kết nối các sở giao dịch chứng khoán và thúc đẩy dòng vốn đầu tư quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Gilles Roth đưa ra thông điệp tích cực về triển vọng thu hút dòng vốn từ các định chế tài chính Luxembourg vào Việt Nam.

“Với quy mô tài sản của các quỹ đầu tư tại Luxembourg lên tới 9.000 tỷ euro, tôi hy vọng một phần nguồn vốn này sẽ được đầu tư vào thị trường Việt Nam” , Bộ trưởng Gilles Roth chia sẻ.

Luxembourg hiện là một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, đặc biệt có thế mạnh trong lĩnh vực quản lý quỹ và đầu tư xuyên biên giới. Với quy mô tài sản quản lý lớn, các định chế tài chính tại quốc gia châu Âu này được đánh giá có tiềm năng trở thành nguồn cung cấp vốn dài hạn cho các thị trường đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật mà phía Luxembourg dành cho cơ quan quản lý chứng khoán Việt Nam. Những hoạt động này đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực quản lý và tạo nền tảng phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường.

Lãnh đạo UBCKNN cũng nhấn mạnh việc Bộ trưởng Tài chính hai nước ký Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) ngày 12/10 là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính và thị trường vốn.

Thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Hà Duy Tùng cho biết thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa hạ tầng và phát triển thị trường. Đặc biệt, việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi được xem là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo UBCKNN bày tỏ mong muốn Luxembourg hỗ trợ kết nối và thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư lớn tham gia thị trường Việt Nam. Việc phát triển ngành quản lý quỹ và mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức cũng là một trong những định hướng trọng tâm của thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Theo ông Hà Duy Tùng, nhà đầu tư cá nhân hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường Việt Nam. Do đó, việc thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư, đặc biệt là những tổ chức đầu tư chuyên nghiệp và dài hạn, được kỳ vọng góp phần tạo dựng cơ cấu nhà đầu tư cân bằng và bền vững hơn.

Một nội dung đáng chú ý khác tại cuộc gặp là khả năng kết nối thị trường trái phiếu giữa Việt Nam và Luxembourg.

Bộ trưởng Gilles Roth cho biết, trên cơ sở các biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa các sở giao dịch chứng khoán hai nước, Luxembourg sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu khả năng niêm yết trái phiếu trên cả hai thị trường. Đây có thể là một hướng đi giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với nguồn vốn từ các nhà đầu tư châu Âu.

Phía Luxembourg cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn pháp lý và kỹ thuật để thúc đẩy quá trình này. Trong đó, các sản phẩm như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững được xem là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường vốn quốc tế.

Không chỉ dừng ở các sản phẩm tài chính truyền thống, Bộ trưởng Gilles Roth còn đề cập tới xu hướng ứng dụng công nghệ blockchain trên thị trường tài chính. Luxembourg đang có kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ trên nền tảng blockchain và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các sở giao dịch chứng khoán, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, giám sát thị trường và đào tạo nhân lực. Luxembourg cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận cán bộ Việt Nam sang trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường vốn và hoạt động giao dịch chứng khoán.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Gilles Roth khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới chuyển những định hướng đã trao đổi thành các hoạt động cụ thể. Với Việt Nam, việc tăng cường kết nối với trung tâm tài chính Luxembourg được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn đầu tư quốc tế, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại và bền vững hơn.