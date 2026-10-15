Đại gia phố núi liên tục “cháy hàng"

Trong phiên giao dịch sáng 15/10, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai tiếp tục tăng hết biên độ lên 11.000 đồng/cp, mức cao nhất trong hơn một tháng qua.

Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp của QCG. Đáng chú ý, cổ phiếu này rơi vào tình trạng "trắng bên bán", trong khi dư mua giá trần lên tới hàng trăm nghìn đơn vị. Sau hai phiên bứt phá, vốn hóa thị trường của Quốc Cường Gia Lai đã vượt mốc 3.000 tỷ đồng.

Diễn biến đầy khởi sắc của QCG xuất hiện ngay sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại ghế Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, thay thế ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La).

Trước đó, bà Nguyễn Thị Như Loan từng đảm nhiệm đồng thời vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Từ giữa năm 2022, vị trí Chủ tịch HĐQT được chuyển giao cho ông Lại Thế Hà, trong khi bà Loan tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc. Đến tháng 7/2024, sau khi bà Loan bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, ông Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm thay mẹ điều hành doanh nghiệp.

Đáng chú ý, quyết định thay đổi nhân sự cấp cao tại Quốc Cường Gia Lai được đưa ra chỉ ít ngày sau diễn biến mới trong vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Như Loan. Theo bản án phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM, bà Loan được giảm hình phạt từ 18 tháng tù cho hưởng án treo xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Do đã bị tạm giam 116 ngày trong quá trình điều tra, thời gian này được quy đổi để khấu trừ vào hình phạt. Theo đó, cơ quan xét xử xác định bà Loan đã chấp hành xong hình phạt. Quyết định trên liên quan đến vụ án sai phạm trong chuyển nhượng khu đất có diện tích hơn 6.000 m2 tại số 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM.

Sau thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan chính thức trở lại vị trí Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường đã đăng tải tâm thư với tiêu đề "Lời tri ân và tạm biệt Quý cổ đông Quốc Cường Gia Lai", khép lại hai năm trực tiếp điều hành doanh nghiệp thay mẹ.

Trong bức thư gửi cổ đông, ông Cường bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn nhiều biến động. Ông nhìn nhận hai năm vừa qua là chặng đường nhiều thử thách, giúp bản thân trưởng thành hơn trong vai trò điều hành và nhận thức rõ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động cũng như niềm tin của cổ đông.

Đáng chú ý, ông Cường thẳng thắn thừa nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của nhà đầu tư.

"Tôi hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của Quý cổ đông. Với trách nhiệm của người đứng đầu Ban điều hành, tôi nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đó là những bài học quý giá", ông Cường chia sẻ.

Về tình hình kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu khoảng 80 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, giảm còn khoảng một phần ba so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nguồn thu từ hoạt động thanh lý và bán nhà máy thủy điện. Kết quả doanh thu vẫn cách khá xa kế hoạch 2.403 tỷ đồng mà doanh nghiệp đặt ra cho cả năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai xác định giai đoạn 2026-2028 là thời kỳ bản lề trong quá trình tái cấu trúc. Một trong những mục tiêu trọng tâm được ông Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh là tháo gỡ vướng mắc để lấy lại dự án Phước Kiển, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí điều hành diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang tập trung xử lý những tồn đọng tại các dự án bất động sản lớn.