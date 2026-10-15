Chứng khoán MBS báo lãi quý 3 sụt giảm so với cùng kỳ, dư nợ margin hơn 16.500 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu tăng trưởng tích cực nhưng lợi nhuận lại đi lùi so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 3, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 1.453 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Xét về cơ cấu doanh thu, hoạt động đầu tư tài chính và cho vay tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh 145%, đạt 593 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt gần 100 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Lãi từ cho vay và phải thu đạt hơn 487 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) cũng tăng đột biến 371%, đạt hơn 127 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động môi giới chứng khoán ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Doanh thu môi giới trong quý 3 chỉ đạt gần 128 tỷ đồng, giảm hơn 65% so với mức 370 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu lưu ký chứng khoán cũng giảm 26%, xuống khoảng 10 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng, áp lực chi phí đã ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của MBS. Cụ thể, chi phí hoạt động trong quý 3 tăng 54% lên gần 631 tỷ đồng, trong đó lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng gần 6 lần, từ 81 tỷ đồng lên 481 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 32%, lên 312 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng 19%, đạt 114 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 394 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 315 tỷ đồng, giảm 5% so với mức 333 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của MBS đạt hơn 3.668 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.140 tỷ đồng, tăng 11%.

Năm 2026, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành khoảng 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của MBS đạt gần 35.196 tỷ đồng, tăng hơn 4.400 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng 14%.

Dư nợ cho vay và UTTB của MBS đạt gần 16.696 tỷ đồng, riêng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt hơn 16.510 tỷ đồng, giảm nhẹ 132 tỷ so với thời điểm cuối quý 2/2026.

Ở mảng tự doanh, giá trị thị trường của danh mục tài sản tài chính FVTPL tại cuối tháng 9 đạt hơn 4.914 tỷ đồng, tăng gần 1.890 tỷ đồng so với cuối quý 2. Danh mục này chủ yếu bao gồm giấy tờ có giá khác trị giá khoảng 3.673 tỷ đồng và trái phiếu hơn 1.112 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 82 tỷ đồng và chứng chỉ quỹ khoảng 45 tỷ đồng.

Ngoài ra, MBS còn ghi nhận hơn 6.030 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 3.060 tỷ đồng, tăng khoảng 629 tỷ đồng so với đầu năm.