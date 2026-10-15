Cập nhật số liệu CTCK ngày 15/10: Những tên tuổi đầu tiên hé lộ KQKD quý 3, xuất hiện khoản lãi tăng đột biến gần 300%

Tính đến sáng ngày 15/10, đã có 3 công ty chứng khoán công bố số liệu lợi nhuận quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2026. Những kết quả ban đầu cho thấy bức tranh kinh doanh có sự phân hóa rõ rệt giữa các công ty.

Dẫn đầu nhóm đã công bố là CTCP Chứng khoán MB (mã MBS) với lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 394 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Dù lợi nhuận đi lùi, doanh thu hoạt động của MBS vẫn tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 1.453 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 3/2025.

Trong quý 3, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 593 tỷ đồng, tăng khoảng 145% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 487 tỷ đồng, tăng 19%, trong khi lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt trên 127 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, mảng môi giới chứng khoán lại ghi nhận sự suy giảm đáng kể. Doanh thu môi giới trong quý 3 chỉ đạt khoảng 128 tỷ đồng, giảm tới 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 3.668 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.140 tỷ đồng, tăng 11%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 908 tỷ đồng, tăng 10%. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 1.850 tỷ đồng, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 62% mục tiêu sau ba quý.

Cũng nằm trong nhóm công bố báo cáo sớm, CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật dù quy mô kinh doanh còn khá khiêm tốn.

Cụ thể, trong quý 3/2026, HVS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 5,16 tỷ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2,1 tỷ đồng, tăng 264%.

Nguồn thu của HVS gần như hoàn toàn đến từ lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), đạt hơn 5,16 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với mức 2,92 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán gần như không đáng kể. Chi phí hoạt động của doanh nghiệp ở mức 478 triệu đồng, còn chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng 37% lên hơn 2,54 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HVS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 13,7 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5,2 tỷ đồng, tăng 238%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,7 tỷ đồng.

Trái ngược với hai doanh nghiệp trên, CTCP Chứng khoán BIS tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ. Trong quý 3/2026, BIS báo lỗ trước thuế khoảng 2 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ khoảng 7 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BIS vẫn lỗ trước thuế khoảng 2 tỷ đồng, thu hẹp đáng kể so với khoản lỗ gần 6,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, dù mức độ thua lỗ đã giảm, doanh nghiệp vẫn chưa thể đưa kết quả kinh doanh lũy kế trở lại trạng thái có lãi.