Phiên 15/10: Khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 700 tỷ đồng, tập trung 2 cổ phiếu VN30

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch ảm đạm trong ngày 15/10. Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm gần 7 điểm xuống 1.698 điểm, đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 14.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 714 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 688 tỷ đồng

Chiều bán, cổ phiếu VIC của Vingroup chịu áp lực bán ròng mạnh nhất từ nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 135 tỷ đồng. Theo sau là STB của Sacombank và TCB của Techcombank, lần lượt bị bán ròng 131 tỷ đồng và 96 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MBB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị 101 tỷ đồng. Hai cổ phiếu VPB và PVT cũng được gom ròng lần lượt 53 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng vốn ngoại còn tìm đến SHB (42 tỷ đồng), CII (37,1 tỷ đồng), SSI (24 tỷ đồng), VRE (21 tỷ đồng) và FPT (15 tỷ đồng).

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng

Chiều bán, khối ngoại tập trung bán ròng CEO với giá trị 16,4 tỷ đồng, tiếp đến là PVS (9,2 tỷ đồng) và SHS (7,9 tỷ đồng). Ngược lại, IDC dẫn đầu chiều mua ròng với 8,5 tỷ đồng, trong khi MBG được mua ròng 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Tại UPCoM, khối ngoại bán ròng nhẹ 1 tỷ đồng

Chiều bán, cổ phiếu VEA bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 4,5 tỷ đồng, theo sau là MSR với 0,6 tỷ đồng. Chiều mua ròng ghi nhận DRI dẫn đầu với 1,7 tỷ đồng, tiếp đến là ACV (0,9 tỷ đồng), FOC (0,4 tỷ đồng) và MML (0,3 tỷ đồng).

Nguồn: Vietcap.



