Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán Vietcap nhận định tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz đang đẩy giá cước vận tải dầu quốc tế lên cao, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sở hữu đội tàu vận tải dầu, trong đó có Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã PVT).

Theo Vietcap, giá cước tàu chở dầu trong 10 tháng đầu năm 2026 cao hơn kỳ vọng trước đó, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Trên cơ sở này, công ty chứng khoán đã điều chỉnh tăng đáng kể giả định giá cước vận tải dầu quốc tế trong những năm tới.

Cụ thể, Vietcap nâng 30% giả định giá cước tàu chở dầu thô quốc tế bình quân giai đoạn 2026–2030 và 35% đối với tàu chở sản phẩm dầu, hóa chất.

Riêng năm 2026, giá cước tàu chở dầu thô quốc tế của PVTrans được dự báo tăng 80% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể mức dự báo tăng 60% trước đó. Tương tự, giá cước tàu chở sản phẩm dầu và hóa chất có thể tăng 54%, thay vì 41% như ước tính ban đầu.

Đối với năm 2027, Vietcap dự báo giá cước tàu chở dầu thô và tàu chở sản phẩm dầu, hóa chất lần lượt giảm 15% và 20% so với năm 2026. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 30% và 41%, phản ánh kỳ vọng giá cước duy trì ở vùng cao lâu hơn do hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chưa hoàn toàn bình thường hóa.

Lợi nhuận PVTrans được dự báo tăng 73% trong năm 2026

Hưởng lợi từ mặt bằng giá cước cao cùng việc mở rộng quy mô đội tàu, Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi của PVTrans năm 2026 tăng 73% so với năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tổng trọng tải đội tàu (DWT) đã tăng 22% trong năm 2025, kết hợp với đà tăng mạnh của giá cước vận tải dầu quốc tế.

Sang năm 2027, Vietcap tiếp tục dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của PVTrans tăng 16% so với cùng kỳ, dù giá cước vận tải được dự báo hạ nhiệt.

Theo đơn vị phân tích, lợi nhuận gộp mảng vận tải của PVTrans có thể tăng 9% trong năm 2027, nhờ sản lượng vận tải gia tăng khi nhu cầu dầu mỏ toàn cầu phục hồi. Dựa trên các dự báo của EIA, IEA và OPEC, Vietcap sử dụng giả định nhu cầu dầu toàn cầu tăng thêm 2,4 triệu thùng/ngày trong năm 2027, so với mức giảm 1,4 triệu thùng/ngày của năm 2026.

Sự cải thiện về nhu cầu và sản lượng vận tải được kỳ vọng sẽ bù đắp tác động từ đà giảm của giá cước. Bên cạnh đó, thu nhập lãi của PVTrans được dự báo tăng 42% trong năm 2027 khi doanh nghiệp chuyển sang vị thế tiền mặt ròng.

Trong trung hạn, Vietcap dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cốt lõi của PVTrans tăng trưởng kép bình quân 12%/năm trong giai đoạn 2026–2028.

Triển vọng này được hỗ trợ bởi năng lực vận tải mở rộng đáng kể, với tổng trọng tải đội tàu tăng gấp đôi trong giai đoạn 2022–2025, giúp doanh nghiệp cải thiện sản lượng và hiệu suất khai thác. Đồng thời, giá cước vận tải dầu được kỳ vọng duy trì ở mức cao gấp 1,7–2,3 lần giai đoạn 2019–2021, trong khi chi phí lãi vay có xu hướng giảm dần.

Dù vậy, Vietcap cũng lưu ý một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh doanh của PVTrans, bao gồm chi phí bảo dưỡng đội tàu cao hơn dự kiến và khả năng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bình thường hóa nhanh hơn kỳ vọng, kéo giá cước vận tải dầu đi xuống.